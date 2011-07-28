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CHP tutuklu vekiller için AİHM'e gidiyor

CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, CHP'nin tutuklu milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ın durumuyla ilgili AİHM'e başvurulacağını, buna ilişkin çalışmanın y

28 Temmuz 2011 03:00

T24- CHP Grup Başkanvekili Emine Ülker Tarhan, CHP'nin tutuklu milletvekilleri Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal'ın durumuyla ilgili AİHM'e başvurulacağını, buna ilişkin çalışmanın yapıldığını söyledi.

Tarhan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, ''CHP olarak, tutuklu milletvekillerimiz adına; AİHM Sözleşmesi'nin ihlal edildiği, masumiyet karinesi, adil yargılanma hakkının, seçme ve seçilme hakkının ihlal edildiği kanaatindeyiz. Buna ilişkin olarak AİHM'e başvuruda bulunuyoruz. Ayrıca tutukluluk halleriyle ilgili olarak da tedbir isteminde bulunuyoruz'' diye konuştu.

AİHM'e ne zaman başvurulacağına ilişkin soruya Tarhan, ''Bunun çalışmasını yapıyoruz, bunun çalışması yapılıyor. CHP, değerli arkadaşlarımıza destek veriyor. Şu anda Haberal'ın çalışması yapılıyor. Tedbir istenmesini önemsiyoruz. Sağlık durumu, ileride sakınca yaratabilir, bu nedenle Haberal ile ilgili tedbir kararı verilmesini umut ediyorum. Balbay'ın çalışması ise tamamlandı'' karşılığını verdi.

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