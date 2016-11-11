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Politika

CHP, "Türkiye’yi böldürtmeyeceğiz" mitingleri düzenleyecek

HDP ve Cumhuriyet'e yönelik operasyonlar hakkında yayımlanan bildiri için açılacak davada CHP Genel Merkez’de bir komisyon kurularak ortak savunma metni hazırlanacak

11 Kasım 2016 23:50

CHP, iktidarın suç duyurusunda bulunduğu bildiri ile ilgili Genel Merkez’de bir komisyon kurarak ortak savunma metni hazırlayacak. CHP "Türkiye’yi böldürtmeyeceğiz" mitingleri düzenleyecek. İlk mitingin adresi henüz kesinleşmese de; kasım ayı sonunda yapılması planlanıyor. Karar parti meclisi toplantısında alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde Genel Başkan Başkanlığı'nda gerçekleştirilen parti meclisi toplantısı yaklaşık 6 saat sürdü. Gündemde, iktidarın suç duyurusunda bulunduğu parti meclisi bildirisi vardı.

Habertürk’te yer alan habere göre, konuya ilişkin iki kritik karar alındı. İlki dava süreci. Genel Merkez’de bir komisyon kurularak bildiri için ortak savunma metni hazırlanacak. Yargı kanadından mahkemeye davet geldiğinde de; duruşmaya tüm parti meclisi üyeleri katılacak.

Kaynaklar, savunma metninin bazı görsel unsurlarla da destekleneceğini söylüyor. CHP örgütleri ayrıca sokağa inerek de bildiriyi savunacak. Mitinglerde bildirinin yanı sıra, neden başkanlık sistemine karşı çıkıldığı ve parlamenter sistemin nasıl güçlendirilebileceği de anlatılacak.

Bu arada parti meclisi, 1 kasım seçimlerinde üye oldukları halde sandıklarından CHP’ye sıfır oy çıkan üyelerin üyeliklerinin düşürülmesini öngören raporu da onadı. Böylece 3 bin 896 CHP’linin parti üyeliği son buldu.

 

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