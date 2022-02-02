CHP, “Türkiye sağlık forumu” düzenleyecek

CHP, sağlık politikalarını belirlemek için 5 Mart 2022’de Ankara’da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da katılımı ile “Türkiye Sağlık Forumu” düzenleyecek.

CHP Halkla İlişkiler, Sağlık, Kültür ve Sanattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, CHP’nin sağlık politikalarını belirlemek için 5 Mart 2022’de Ankara’da, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla “Türkiye Sağlık Forumu” düzenleneceğini duyurdu.

İlgezdi başkanlığında düzenlenecek sağlık forumuna; tüm sağlık alanlarındaki uzmanlar, sağlık sivil toplum örgütleri, aktif meslek icracıları katılacak. Forum hakkında bilgi veren CHP’li Akkuş İlgezdi, şu açıklamayı yaptı:

“Sağlık hizmetlerinin üretimini, sunumunu, finansmanını ve ulaşılabilirliğini katılımcı bir anlayışla değerlendirerek, mevcut sistemi sosyal adalet ve temel hak boyutlarıyla yeniden şekillendirmek adına bu forumu düzenliyoruz.

Ülkemize yeni bir sağlık politikasını demokratik ve kapsayıcı bir yöntemle belirleyeceğiz. Bu kapsamda bize rehber olacak temel politika metnimizi oluşturmak üzere sağlık alanının tüm bileşenleri ile Türkiye Sağlık Forumu’nu gerçekleştireceğiz.”