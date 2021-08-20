CHP, Türkiye’nin göçmen politikası ve sınır güvenliği için Meclis araştırması istedi

CHP Türkiye’nin göçmen politikasının belirlenmesi, ülkedeki 5,5 milyon mülteci ve düzensiz göçmenle ilgili atılacak adımların planlanması ve yeni göç dalgalarına karşı başta sınır güvenliği olmak üzere alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

TBMM Dışişleri Komisyonu’nun CHP’li üyesi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM’de verdiği araştırma önergesinde, büyük bölümünü Suriyeli ve Afganlıların oluşturduğu 5.5 milyona yakın düzensiz göçmenin Türkiye’nin sosyal ve ekonomik hayatına etkilerinin, bu göçmenlerin ülkelerine geri dönüş koşullarının, Türkiye’de kaldıkları süre içinde yaşadıkları sıkıntıların çözümlerinin ve yeni göçmen akınlarının engellenmesi için alınacak sınır güvenliği önlemlerinin araştırılmasına acil ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Ankara’nın Altındağ ilçesinde Suriyeli bir grup ile mahalleli arasında çıkan çatışmanın Türkiye’nin göçmen sorununun içinden çıkılamaz bir hale geldiğini gösterdiğini dile getiren Çakırözer, Meclis’te grubu bulunan tüm siyasi partilere çağrıda bulunarak, “Kontrolsüz göçe karşı politikasız olmamız ülkeyi felakete sürüklüyor. Türkiye’de yaşayan milyonlarca mülteci, sığınmacı ve düzensiz göçmenle ilgili bir politika oluşturmamız ve yeni göç akınlarına karşı sınır güvenliğini sağlamamız hepimizin önceliği olmalı. Ülkemizin güvenliği ve sosyal, kültürel huzuru açısından bir an önce bu konuda atılacak adımların bir Meclis Komisyonu tarafından belirlenmesi gerekir” dedi.

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Göçmen politikası için Meclis araştırması istedi

TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer Türkiye’nin göçmen politikasının belirlenmesi, ülkedeki 5,5 milyon mülteci ve düzensiz göçmenle ilgili atılacak adımların planlanması ve yeni göç dalgalarına karşı başta sınır güvenliği olmak üzere alınacak tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis’te araştırma komisyonu kurulması amacıyla önerge verdi.

Milyonlarca sığınmacıya ev sahibi

Çakırözer’in verdiği önergenin gerekçesinde, Türkiye’nin mülteci, sığınmacı ve düzensiz göçmen statüsündeki insanların yollarının kesiştiği ülkelerin başında geldiği vurgusu yapılırken, “Suriye, Afganistan ve İran kökenliler başta olmak üzere Türkiye’de 5.5 milyona yakın mülteci bulunmaktadır. Türkiye, özellikle 2011 yılından bu yana iç savaş nedeniyle Suriye’den kaçan milyonlarca sığınmacıya ev sahipliği yaptığı için geçici koruma altında 3 milyon 700 bin Suriyeli bulunmaktadır” denildi.

Politikasızlık felakete sürüklüyor

Çakırözer, Afgan göçüyle birlikte Türkiye’ye göç dalgasının içinden çıkılamaz bir hal aldığına dikkat çekerek, Ankara’nın Altındağ ilçesinde Suriyeli bir grup ile mahalleli arasında çıkan çatışmalara da değindi. Çakırözer, “Büyük kısmı Türkiye’ye kaçak yollarla giriş yapan bu insanlar için bir göçmen politikasının olmaması yaşanan sıkıntıları daha da arttırmakta. Ankara’nın Altındağ ilçesinde Suriyeli bir grup ve mahalleli arasında çıkan bıçaklı saldırı mülteci evlerinin taşlanması, dükkanların yağmalanması ve Emirhan Yalçın isimli bir gencin yaşamını yitirmesi ile sonuçlanmış, bu olay Türkiye’nin göçmen sorunun nedenli vahim bir noktaya geldiğini göstermiştir” ifadelerini kaydetti.

"Kontrolsüz göçe karşı politikasız olmamız ülkeyi felakete sürüklüyor"

Meclis’te grubu bulunan tüm siyasi partilere çağrıda bulunan Çakırözer, “Kontrolsüz göçe karşı politikasız olmamız ülkeyi felakete sürüklüyor. Türkiye’de yaşayan milyonlarca mülteci, sığınmacı ve düzensiz göçmenle ilgili bir politika oluşturmamız ve yeni göç akınlarına karşı sınır güvenliğini sağlamamız hepimizin önceliği olmalı. Ülkemizin güvenliği ve sosyal, kültürel huzuru açısından bir an önce bu konuda atılacak adımların bir Meclis Komisyonu tarafından belirlenmesi gerekir” diye konuştu.