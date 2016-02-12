CHP: Türk kara sularında bulunan 16 adanın Yunanistan tarafından işgal edildiği haberleri doğru mu?

Sözcü yazarı Rahmi Turan, Türk karasularında bulunan 16 adanın 2004 yılından beri Yunanistan tarafından işgal edildiğine dair iddialara değinerek, bu konuda CHP Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara’nın, Dışişleri Bakanı’nın cevaplandırması istemiyle Meclis Başkanlığı’na bir soru önergesi verdiğini yazdı.

“Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun vereceği cevabı bekliyorum” diyen Turan, “Bakalım Dışişleri Bakanımız yine kuzuların sessizliğine mi bürünecek?” dedi.

Rahmi Turan’ın Sözcü’de “Nihayet onurlu bir ses yükseldi!” başlığıyla yayımlanan (11 Şubat 2016) yazının ilgili bölümü şöyle:

Aylardır yazıp çiziyorum. Başbakan’a sesleniyorum, Dışişleri Bakanına “Neden bu kadar vurdumduymaz oluyorsunuz?” diyorum, muhalefet partilerine “Siz neredesiniz?” diye soruyorum.

İktidardan hiç ses seda yok! İşgal edilen adalar vatan toprakları değil sanki.

Böyle umursamaz bir yönetim olursa, bu ülkede günün birinde her şeyimizi kaybedebiliriz!

Önceki gün, onurlu bir ses yükseldi…

“Hoop, ne oluyor?” dedi âdeta… Yunanlıların Ege’de işgal ettiği Türk adaları konusunu Meclis’e taşıdı.

CHP Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara, Dışişleri Bakanı’nın cevaplandırması istemiyle Meclis Başkanlığı’na bir soru önergesi verdi.

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Önergede özetle şunlar soruluyor:

* Türk karasularında bulunan 16 adanın 2004 yılından beri Yunanistan tarafından işgal edildiğine dair haberler doğru mudur?

* 6 millik Türk karasuları içerisinde yer almasına rağmen; Koyun Adası, Venedik Kayalıkları ile Keçi Adası, Eşek Adası, Hurşit, Fornoz, Nergizçik, Bulamaç adaları ile Kalimnoz, Sakarcılar, Koçbaba, Ardacık Adaları ve Girit Adası etrafındaki diğer 5 adanın Yunanistan tarafından işgal edildiği doğru mudur?

* Eğer bu iddialar doğru ise, Bakanlığınız/Hükümetinizce bu işgalin sona erdirilmesi açısından ne gibi girişimlerde bulunulmuştur?

* Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 1936 yılında devlet envanterine kaydedilen bu adaların (vatan topraklarının) egemenliğinden vazgeçmiş midir?”

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Antalya Milletvekili Dr. Niyazi Nefi Kara’nın bu sorularına Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu’nun vereceği cevabı bekliyorum.

Bakalım Dışişleri Bakanımız yine kuzuların sessizliğine mi bürünecek?

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