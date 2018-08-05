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CHP Tunceli Milletvekili Şaroğlu Ankara'ya sevk edildi

Şaroğlu, beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştı

05 Ağustos 2018 23:01

Beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle Fırat Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alınan CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Ankara'ya sevk edildi.

İki gün önce beyin damarlarında tıkanıklık olabileceğinden şüphelenilmesi üzerine Tunceli Devlet Hastanesinden askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesine getirilen Şaroğlu'nun, ambulans uçakla Ankara'ya sevki gerçekleştirildi.

CHP Elazığ İl Başkanı Zeki Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şaroğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Vekilimiz, ailesinin isteği üzerine ambulans uçakla Ankara'ya nakledildi. Tedavisine buradaki bir hastanede devam edilecek." dedi.

Öte yandan, Vali Çetin Oktay Kaldırım, sevkten önce gittiği Fırat Üniversitesi Hastanesinde Şaroğlu'nu ziyaret etti.

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