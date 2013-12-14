CHP: Tüm fişlemeler imha edilsin, fişleme yapana hapis cezası verilsin

CHP’nin verdiği kanun teklifinde, fişlemeye dayalı tüm arşiv kayıtlarının iki ay içinde imha edilmesi, bunu yapmayanlara da 8 yıla kadar hapis verilmesi istendi.

Anamuhalefet partisi CHP, fişleme tartışmalarına, hazırladığı kanun teklifiyle cevap verdi.

Taraf gazetesinden Adnan Keskin’in haberine göre, Meclis'e kanun teklifi sunan CHP, fişlemelere dayalı tüm arşiv kayıtlarının iki ay içinde imha edilmesini ve aykırı davrananlara sekiz yıla kadar hapis cezası verilmesini istedi. Teklifte, MGK ve MİT dâhil güvenlik ve istihbarat kuruluşlarında fişlemeyle ilgili tüm genelge-yönerge ve talimat vb. düzenlemelerin ayıklanması, yasadışı fişlemelere dayalı tüm işlemlerin iptal edilerek geri alınması, fişlemeden kaynaklı oluşan zararların ise bunu yapan kurum ve kişilere rücu edilmesine ilişkin düzenlemeler yer aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu tarafından verilen "Kişinin açık rızası olmaksızın elde edilen ve arşivlenen kişisel verilerin imha edilmesi" hakkındaki kanun teklifinin gerekçesinde, 12 Eylül 2010 tarihinde Anayasa'ya eklenen hükümlerin gerektirdiği kanunun çıkarılmadığı belirtildi. Hukuka aykırı fişlemelerin hâlen devam ettiği belirtilen teklifte, şu düzenlemelere yer verildi: "Kişinin açık rızası olmaksızın; siyasi, felsefi veya dini görüşleri, ırki kökenleri, ahlaki eğilimleri, cinsel yaşamları, sağlık durumları, sendikal bağlantıları ve benzer kişisel verileri herhangi bir şekilde elde edilemez, kaydedilemez, arşivlenemez, açıklanamaz, üçüncü kişilere aktarılamaz ve hiçbir şekilde kullanılamaz.

Tüm arşive iki ayda imha

Devletin güvenlik ve istihbarat birimleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından kişilerin açık rızası olmaksızın elde edilen kişisel verilere ait tümkayıtlar ve arşiv, her türlü kopyalarıyla birlikte bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç iki ay içinde imha edilir. Devletin güvenlik ve istihbarat birimleri ile diğer kamu kurumve kuruluşları tarafından hukuka aykırı şekilde kişisel veri elde etmek amacıyla yayımlanmış bulunan tüm genelge, yönerge, yazılı emir ve benzeri düzenlemeler ile bunlara dayanılarak yapılan idari işlemler geçersizdir. Bu şekilde elde edilen veriler hiçbir idari işlemin dayanağı olarak kabul edilmez.

Sekiz yıla kadar hapis

Bu Kanunun 1. ve 2. maddelerinde getirilen hükümleri ihlal edenler, Türk Ceza Kanunu'nun 136 ve 137.maddelerine göre cezalandırılır. (Bumaddeler dört yıl, kamu görevlileri için ise sekiz yıla kadar hapis öngörüyor.)

Yapan ödesin

Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak kaydedilmesi, arşivlenmesi veya herhangi bir şekilde kullanılması nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti'nin AİHMtarafından tazminata mahkûmedilmesi hâlinde ödenecek tazminat, ödeme tarihinden itibaren iki ay içinde ilgili kamu görevlilerine, bu görevlilerin kimliğinin tespit edilememesi veya bulunamaması hâlinde ilgili idarenin en üst idari amirine rücu edilir."

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