CHP: TSK ile hükümet arasında sıcak bir ilişki var

ANKARA - Yüksek Askeri Şûra’da (YAŞ) irticai faaliyetleri dolayısıyla herhangi bir ordu mensubu hakkında ihraç kararı verilmemesi CHP’de kuşku yarattı. CHP Grup Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu, “Ordunun büyüklüğü dikkate alındığında laikliğe karşı hiçbir dosyanın YAŞ’a gelmemesi ilginç. Hükümet ile Genelkurmay arasında oldukça sıcak bir ilişkinin olduğu kanısındayım” dedi.

Kılıçdaroğlu, TBMM’deki sohbet toplantısında bir soru üzerine şunları kaydetti:

“Medyada bu konuda belli pazarlıklardan söz edilmektedir. Hatta Cumhurbaşkanı’nın ’Böyle bir dosya gelirse YAŞ kararlarını imzalamam’ diye söylemi internet sitelerine düşmüştür. İşin ilginç tarafı, emekli olan bir Genelkurmay Başkanı’na olağanüstü boyutlara ulaşan bir fiyatla özel bir aracın alınmasıdır. Orduya karşı görünüp de ordu ile aynı süreci yaşayan garip bir yapıyla karşı karşıyayız.

Biz ‘herhalde ordunun F tipi örgütlenmenin dışında olduğuna dair kesin emareler, bulgular vardır’ diye düşünüyoruz. F tipi örgütlenmeyi başarmak isteyenler, AKP süreci içinde ordudan tümüyle temizlenmiş ki yeni bir dosya YAŞ’a gelmemiş oluyor.”

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Ergenekon iddianamesinde Sayın Mehmet Ağar’a 60 milyon dolarlık bir rüşvet verildiği de iddia edilmişti. Bu iddianamenin savcısı olan Sayın Başbakan, 60 milyon dolarlık bir rüşveti verdi mi, vermedi mi? Garibimize giden, bu soruyu Başbakan’a hiçbir gazeteci de sormuyor. Aracılığınızla ben sorayım. Sayın Başbakan, Sayın Mehmet Ağar’a Ergenekon iddianamesinde yazılı olan 60 milyon doların verilip verilmediği konusunda ne düşünüyorsunuz?”



