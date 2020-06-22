CHP Trabzon Milletvekili Kaya: Emeğimizin çalınmasından bıktık, usandık; Cumhurbaşkanı'nı göreve çağırıyoruz

CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, Türk futboluna ilişkin yaptığı yazılı açıklamada "Ayrımcılık, imtiyaz değil, temiz futbol adalet istiyoruz. Emeğimizin çalınmasından bıktık, usandık Sayın Cumhurbaşkanını göreve çağırıyoruz" dedi.

Yaptığı yazılı açıklamada TBMM'de Türk futbolu ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirdiğini belirten Kaya, "Türk futbolunda tanıdık ve bildik senaryolarla karşı karşıyayız. Ankaragücü'nün buz gibi golü iptal edildi. Burada hakem hatası yok. Burada katliam var. Ankaragücü'nün 3 puanı Başakşehir'e verildi. Ankaragücü bu 3 puan nedeniyle küme düşerse bunun hesabını kim verecek?" ifadesini kullandı.

"Tanıdık senaryolarla karşı karşıyayız"

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın Türk futboluna operasyon yaptığını iddia eden Kaya, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Türk futbolunda tanıdık ve bildik senaryolarla karşı karşıyayız. Ankaragücü - Başakşehir arasında müsabaka oynandı. Ankaragücü 11. dakikada 1-0 öne geçti. Arkasından Ankaragücü yine baskı yaparak 21. dakikada 2. golü buldu. Ancak bu gol olmasına rağmen, ofsayt ile ilgisi olmamasına rağmen geçersiz sayıldı. Bütün futbol otoriteleri aynı görüşte. Ben de futbol oynadım. Ankaragücü'nün buz gibi golü iptal edildi. Burada hakem hatası yok. Burada katliam var. Ankaragücü'nün 3 puanı Başakşehir'e verildi. Ankaragücü bu 3 puan nedeniyle küme düşerse bunun hesabını kim verecek?

"Göksel Gümüşdağ'ın Türk futboluna yaptığı operasyonlar..."

"Göksel Gümüşdağ'ın Türk futboluna yaptığı operasyonlar. Son 16 yıldır TFF ve MHK'nın içinde kendince örtülü bir yapı oluşturan Gümüşdağ, kimi zaman hakemleri, kimi zaman VAR hakemlerini, kimi zaman da maç sonuçlarını belirliyor. Gümüşdağ da hakemleri müsabaka sonuçlarına göre ödüllendiriyor veya cezalandırıyor."