CHP: THY seferlerinde muhalif gazeteler verilmezken, Atatürk düşmanı gazetenin dağıtılması skandaldır!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Diriliş Postası gazetesinin Türk Hava Yolları’nda (THY) yolculara ücretsiz dağıtılmasını Meclis gündemine taşıdı. Ağbaba, sefelerde BirGün, Sözcü, Cumhuriyet ve Evrensel gibi gazetelerin verilmediğini hatırlatırken "Mustafa Kemal Atatürk düşmanı söz konusu yayının, yolculara ücretsiz dağıtılması toplumsal barışı ortadan kaldıracak bir faaliyet değil midir?" diye sordu. Ağbaba, Diriliş Postası'nın dağıtılmasını 'skandal' olarak niteledi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan’ın cevaplaması istemiyle Ağbaba'nın verdiği yazılı soru önergesi şöyle:

Cumhuriyet değerlerine düşmanca tavrı bulunan gerici bir yayın olan Diriliş Postası, geçtiğimiz günlerde bir skandala daha imza atmıştır. “Bir İngiliz Prangası: Kemalizm” isimli başyazı ile başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Cumhuriyetin kurucularına ve Anayasada yer alan Cumhuriyet değerlerine hakaretler ve iftiralarla dolu, kin ve nefret içeren bir yayın yapılmıştır. Söz konusu yayın kuruluşunun ve bu yazının da bulunduğu sayısının Türk Hava Yolları seferlerinde yolculara ücretsiz dağıtılması da başka bir skandal olmuştur.

Bu çerçeveden hareketle;

1. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e hakaretler içeren Diriliş Postası adlı yayının Türk Hava Yolları seferlerinde yolculara ücretsiz dağıtılması hususunda Bakanlığınızın bir talimatı bulunmakta mıdır?

2. Türk Hava Yolları seferlerinde BirGün, Sözcü, Cumhuriyet ve Evrensel gibi gazeteler verilmezken, Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk düşmanı söz konusu yayının, yolculara ücretsiz dağıtılması toplumsal barışı ortadan kaldıracak bir faaliyet değil midir?

3. Söz konusu yabancı düşmanlığı yapan yayının Türk Hava Yolları’nın yabancı yolcularının da bulunduğu bir seferde ücretsiz dağıtılması Hükümetin yürüttüğü dış politika ile ilintili midir? THY’nin görevi tüm dünyaya Mustafa Kemal Atatürk düşmanlığı yaymak mıdır?

4. Türk Hava Yolları, Diriliş Postası adlı yayının alımı için aylık kaç liralık harcama yapmaktadır? Söz konusu yayın, THY tarafından günlük kaç adet alınmaktadır?”