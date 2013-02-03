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Politika

CHP: Teknolojik afetler OHAL kapsamına alınsın

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Başkanlık rejiminin müzakere yönteminde kilitlendiği için yarın “Kamu İdaresi” bölümüyle yola devam edecek

03 Şubat 2013 16:01

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

 

CHP, TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda yarın görüşülecek “Kamu İdaresi” başlığında, nükleer santral faciaları göz önünde bulundurarak “teknolojik afeti” Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamına aldı.

AKP ve CHP’nin “Kamu İdaresi” önerisinde OHAL düzenlemesi yer aldı.

CHP, ‘nükleer santral’ faciaları gibi insanların teknolojik faaliyetleri göz önünde bulundurarak “teknolojik afeti” OHAL kapsamına aldı. Ayrıca sıkıyönetim hangi hallerde konulacağına ilişkin kriterleri belirledi.

BDP, OHAL ve sıkıyönetim uygulamasına önerilerinde yer vermedi.

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nu kilitleyen AKP’nin ‘Başkanlık’ önerisi, “Kamu İdaresi” bölümünün bir maddesinde de yer aldı.

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu, Başkanlık rejiminin müzakere yönteminde kilitlendiği için yarın “Kamu İdaresi” bölümüyle yola devam edecek. Ancak, AKP bu bölümün iki maddesini de “başkanlık sistemi”ne göre düzenlendi.

 

BDP: Cinsiyet eşitliği  

 

BDP, “Kamu idaresi organlarının oluşumunda cinsiyet eşitliği esas alınır” diyerek, kamu idaresinde “cinsiyet eşitliğini” öngörüyor. BDP idareyi “merkezi”, “yerel” ve “bölgesel” olmak üzere üçe ayırdı.

Kamu denetçiliğine dikkat çeken BDP “merkezden yönetim ve demokratik yerinden yönetim” öngörüyor.

BDP,  tüzel kişiliğe sahip özerk üniversite vurgusu yapıyor.

 

‘Başkomutanlık başkan tarafından temsil olunur’

 

AKP’nin “Kamu İdaresi” önerisinde Genelkurmay Başkanlığı’nın Mili Savunma Bakanlığı’na bağlanması da yer aldı. “Başkomutanlık başkan tarafından temsil olunur” denilen öneride, Diyanet İşleri Başkanlığı da aynen kalıyor. OHAL’e de önerisinde yer veren AKP’nin “iki ayı geçmeme” şartını koydu.

 

Din ve mezhep çeşitliliği

 

OHAL kriterlerinde CHP, “Tehlikeli salgın, ağır ekonomik bunalım, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya yönelik şiddet hareketlerinin yaygınlaşması gibi birçok gerekçeyle birlikte  “teknolojik afeti” de maddeye yerleştirdi. Diyanet İşleri Başkanlığı düzenlemesinde de “Din ve mezhep çeşitliliğinin” gözetilmesi kriterini kondu.  

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