CHP, tarım politikasını anlattı: Mazotta ÖTV, KDV kalkacak; taban fiyat uygulamasına geçilecek

CHP MYK değişiminin ardından yeni açılan alanlardan Tarım Politikaları Genel Başkan Yardımcılığı’nın başına getirilen Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, partisinin tarım politikasını anlattı. “İlk adım borç yapılandırması” diyen Sarıbal, mazotta ÖTV ve KDV'nin kalkacağını, buğday, pancar, ay çiçieği, mısır gibi temel ürünlerde taban fiyat uygulamasına geçileceğini söyledi.

Sarıbal, çiftçinin zirai amaçlı aldığı kredinin faizinin sıfıra yakın olacağını, ödemesinin uzun vadeye yayılacağını ve çiftçinin ektiği üründen kâr elde etmesi gerçekleştirilerek borç batağından çıkmasının sağlanacağını ifade etti.

Sarıbal, bu topraklada son çifti tarlasını sattığında bu ülke bağımsızlığını kaybedecektir” uyarısında bulundu.

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre Sarıbal CHP’nin tarım politikasına ilişkin şunları kaydetti:

"Çiftçinin şu an 9 milyon TL borcu var. Yapılandırma olmazsa bu borçları ödeme olanağı yok.

"Buğday, pancar, ay çiçieği, mısır gibi temel ürünlerde taban fiyat uygulamasına geçilecek. Primleri bir gün önceden açıklanacak. Çiftçi, o prime dayalı olarak o üründen ne gelir elde edeceğini bilecek.

Planlama şart

"Yakın zamanda soğanda, patateste sorun yaşadık. Bunun temel nedeni üretimplanlamasının olmaması. Çiftçi bir ürünü bir yıl sonra para ediyor diye çok ekiyor, başka ürünü ekmiyor. Dolayısıyla ihtiyaç fazlası oluyor, ürün para etmiyor.

"Mazotta ÖTV, KDV kalkacak. Sel ve fırtına gibi iklim değişikliğine bağlı durumlar için çiftçi kayıt sistemine kayıtlı tüm ürünler sigortalanacak.

"Çiftçiyi koruyan birlik kooperatif gibi mekanizmalar geliştirilecek. Süt ve et kurumu, ithalatı organize eden bir kurum olmaktan çıkarılacak, üretimi sağlayacak önlemler alacak.

"Fisko Birlik, Marmara Birlik gibi çifçtiden ürün alan, çiftçinin garantisi olan birlikler desteklenecek. Bunlar çiftçinin ürettiği ürünü alacak. Kamusal destek yapılarak çiftçinin ürününün alınması sağlanacak"