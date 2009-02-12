CHP, 'Sultanahmet kaçkını'nı aday yaptı

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, CHP’nin siyasi açılımlarını değerlendirirken, "Bir Kadiri şeyhinin çocuğuna rozet takıyor bir beyefendi. Hem de ’Kadiri şeyhinden’ diye de ilan ediyor. Bu sözleri içimizden biri söyleyiverse ben eminim Ankara’da birileri sabah dava açabilirdi" dedi.





Arınç, AKP Kahramanmaraş İl Başkanlığının düzenlediği toplantıda partililere hitaben yaptığı konuşmada, AKP hükümetinin çalışmalarını anlattı, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ı eleştirdi.



CHP’nin son günlerdeki açılımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan ve devamının gelmesi halinde bu açılımlara destek olacaklarını belirten Arınç, şöyle konuştu:



"Bir Kadiri şeyhinin çocuğuna rozet takıyor bir beyefendi. Hem de ’Kadiri şeyhinden’ diye de ilan ediyor. Bu sözleri içimizden biri söyleyiverse ben eminim Ankara’da birileri sabah dava açabilirdi. Şimdi artık açılımın son noktasına gelmişler. Sultanahmet kaçkını bir imamı da Sultanbeyli’den aday yapmışlar. Diyor ki bunun ardında 7 bin tane oy vardır. Kadiri tarikatı buna bakar diyor. Laiklik nerede, rejim nerede, Cumhuriyet tehlikede mi değil mi, niye Cumhuriyet mitingleri yok diye ah içimden neler geçiyor ama. Allah bunlara hidayet etsin diyorum. Zaten sandık görününce bunlar da hidayete erdiler."



Ayrım ahlaksızlık



Bülent Arınç, başı açık kadınlarla başı kapalı kadınlar arasında ayırım yapmanın ahlaksızlık olduğunu vurguladı. Kendilerinin başı açık, başı kapalı kadın ayrımı yaparak kadınlara kamplara ayırmadıklarını ifade eden Arınç, "Ama onlar her defasında başı örtülü hanımları aşağıladılar, suçladılar, pek çok imkanlardan mahrum ettiler. Şimdi eğer bu yanlışlarından dönüyorlarsa kalplerini yarıp bakamayız, biz zahire göre hükmederiz" dedi.CHP’den siyasi söylem ve davranışlarında "samimi" olmasını isteyen Arınç, şunları söyledi: "Bir kadını siyasi varlık olarak kabul edip yakasına rozet takmak alkışlanacak bir davranıştır. ’Bunu oy için yapıyormuş, kocası aday olacakmış da onun için yapıyormuş’ biz ona bakacak durumda değiliz. Baykal’dan ’imam hatiplerde katsayı adaletsizliği sona erdirilsin’ diye bir söz duymak bu gidişle mümkün olacak. Aman ne güzel. Aman ne tatlı. Çünkü bu sözden dolayı biz 71 defa suçlandık Anayasa Mahkemesi’nde. Şükür ki para cezası ile kurtulduk. Onlar desinler. Onlar fevkalade himayeye mazhar bir parti. Bu rejimin önünde bu sistemin karşısında onlar söyler de suç olmazsa artık bundan sonra biz de söylersek suç olmayacak demektir." "CHP’nin önde gelenlerinden birisinin bugünden sonra çıkıp ’Yeter artık bu üniversitelerde başındaki örtüsüyle kızlar okuyabilmeli’ dese şaşırmazsınız değil mi?" diye soran Arınç, sözlerini şöyle tamamladı:



"Hani bundan bir sene önce Anayasa Mahkemesi’ne apar topar koşmuşlardı da 411 milletvekilinin oyuyla kabul edilen bir özgürlük değişikliğine karşı çıkmışlardı. Ama bugün karşı çıkmayabilirler. Olsun biz bugüne bakalım. Demek ki güzel şeyler göreceğiz." Toplantıya TBMM Başkan Vekili Nevzat Pakdil, AKP Kahramanmaraş Milletvekilleri Mehmet Sağlam, Fatih Arıkan, Veysi Kaynak, Cafer Tatlıbal ile çok sayıda partili katıldı.



