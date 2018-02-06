CHP Sözcüsü'nden kurultaydaki zehirlenmelere ilişkin açıklama

CHP Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, 36. Olağan Kurultay’ın son gününde 100'den fazla kişinin dağıtılan dönerli kumanyalardan zehirlenmeleri konusunda Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Tezcan’ın açıklaması şöyle:

“Büyük bir coşku ve katılımla gerçekleşen 36. Olağan Kurultayımızı 3-4 Şubat tarihleri arasında tamamladık. Kurultayımız devam ederken bazı partililerimiz gıda zehirlenmesi şüphesi ile sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılmıştır.

Bu durum başta Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere hepimizi derinden üzmüştür.

Yaşanan gıda zehirlenmesinin dağıtılan yiyeceklerden mi yoksa satılan ürünlerden mi kaynaklandığı hususu ve sorumlular soruşturma sonucu ortaya çıkacaktır.

Bu üzücü olayla ilgili sorumlular hakkında Partimiz tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunulmuştur. Sorumluların tespiti ve cezalandırılması için süreci sonuna kadar takip edeceğiz.”