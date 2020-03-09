CHP Sözcüsü: Polis, kadınlara görüp görebileceğimiz en büyük şiddetlerden birini uygulamıştır

CHP Sözcüsü Faik Öztrak Merkez Yürütme Kurulu sonrası yaptığı açıklamada 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü'nde polislerin kadınlara müdahalesini gündeme getirerek "Biz bu ülkede kadına şiddetten şikâyet ederken maalesef polis, kadınlara görüp görebileceğimiz en büyük şiddetlerden birini uygulamıştır" dedi.

Anayasanın herkese 'silahsız ve şiddetsiz toplantı ve gösteri yürüyüşü' hakkı verdiğini hatırlatan Faik Öztrak "Kadınlar, şarkılarla, pankartlarla barışçıl bir şekilde yürümek istiyorlar. Böylesine barışçıl bir gösteriye polisin bu kadar sert müdahale etmesini anlayabilmemiz mümkün değildir. Biz bu ülkede kadına şiddetten şikâyet ederken maalesef polis kadınlara görüp görebileceğimiz en büyük şiddetlerden birini uygulamıştır. Bu durumu şiddetle kınıyoruz" diye konuştu.

Öztrak'ın açıklamalarından diğer başlıklar şöyle:

"Şam'la görüşün önerimizi eleştirenler Lavrov'a Esad'la görüşüldü mü? diye sordu"

Mehmetçiğimizin tek bir tırnağı Suriye’den önemlidir. Biz Putin’den özür beklerken onlar Putin’in taziyesine bayram etti. Biz barışa giden en kestirme yol Ankara ve Şam arasında dediğimizde 'siz görüşün' diyenler Lavrov'a 'Esad'la görüşüldü mü?' diye sordu.

40 milyar dolar harcadığımız Suriyeliler bile hayat pahalılığı nedeniyle ülkemizden kaçmaya başladılar hem de işkenceleri göz önüne alarak. Saray şehitlerimizi unutup yüzde birin altındaki büyüme için bayram yapmaya kalktı. Üniversiteli işsiz sayımız tarihimizde ilk kez 1 milyonu aştı. Vatandaşlarımız borcun altında ezilmeye başladı.

2019'da ilk kez toplu intiharlar başlamış, geçim sıkıntısı toplumsal cinneti tetiklemiş. Havuz medyasının toz pembe manşetleriyle milletin gerçek gündeminin üstünü örtmeye çalışıyorlar.

"Dünya hiç görmediği bir ekonomik krize doğru ilerliyor"

ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşlarının yaralarını henüz sarılmadan petrol savaşları başladı. Küresel faizler dibe oturuyor. Dünya daha önce hiç görmediği krize doğru ilerliyor.

Seçimle alamadıkları belediyelerimize yargıyı kullanarak el koyuyorlar. Yalova'da yolsuzluğu ortaya çıkaran belediye başkanımıza el çektirdiler, Yalova'da milletin iradesini gasp ettiler. Erdoğan Yalova'yı nasıl gasp ettiklerini ballandıra ballandıra anlattı.

Engin Özkoç'un tartışılan açıklaması

Yalova'da yaptığınızı neden Urla'da yapmadınız? Nedense aynı prosedürü uygulamadılar, belediye meclisinde çoğunluk bizde diye kaymakam atadılar.

Engin Özkoç’a yapılan tam bir hukuksuzluktur. Kimse gerginliği artırmamalı; hele hele milletvekilleri Meclis’in hukukuna sahip çıkmalı. Meclisimizin itibarı ciddi sıkıntılarla karşı karşıya. Bunu aşabilmek için iktidar ve muhalefet milletvekilleri el ele vermek zorundayız. Birileri öç alma peşine düşerse bunun kimseye faydası olmaz.

Bugüne kadar çalıştırılmayan karma komisyon bugün çalıştırılırsa bunun emirle çalıştırıldığı ayan beyan ortaya çıkar. Zaman Meclisimizin birlik ve beraberlik içinde olmasının zamanıdır. Bu ülkede herkesin bu sorumluluk içinde hareket edeceğini düşünüyorum.

Baştan beri ifade ediyorum. Genel Başkanımızın Engin Özkoç’un yapmış olduğu konuşmayla ilgili 'keşke' dediği ifade yoktur.