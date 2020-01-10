CHP Sözcüsü Öztrak'tan Erdoğan: İş sorunu çözülmeden eş sorunu nasıl çözülecek?

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın evleniyor ya da evde kalıyor; böyle bir şey olabilir mi ya!" sözlerine atıfta bulunarak "Eli doğru dürüst ekmek tutmayan gençler nasıl evlenecek. İş sorunu çözülmeden eş sorunu nasıl çözülecek? Evlenme işlerine karışmayacaksınız, susacaksınız" dedi.

TIKLAYIN | Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın evleniyor ya da evde kalıyor; böyle bir şey olabilir mi ya!

Öztrak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ne ilişkin açıklamalarda bulunan Öztrak, "Medya vatandaşların haber alma hakkı ve dördüncü güç olma bakımından son derece önemli. Bugün ülkemizde birkaç tane kuruluş hariç basının bu görevlerini yerine getirebildiğini söylemek mümkün değil. İktidarın elindeki kamu gücünü basına karşı kullanması, hapis cezaları, kamu bankalarının kaynakları kullanılarak TV ve gazete sahipliğinin giderek yandaşlara kaydırılması, gazetecilerin fişlenerek hedef haline getirilmesi gibi pek çok neden ülkemizde basınımızı adeta görev yapamaz hale getirmiştir. Bunlar yetmezmiş gibi artan kâğıt fiyatları hem ulusal basını hem de yerel basını çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya bırakmıştır. Son ekonomik krizin bütün bunlara eklenmesiyle birlikte basın ve yayın sektöründe ciddi bir erime yaşanmaktadır. Kriz nedeniyle yerel ve ulusal basında üç yüzden fazla dergi ve gazete yayın hayatına son verirken; 5500 basın ve yayın emekçimiz de işsiz kalmıştır. Diğer taraftan ucube tek adam rejimi en çok özgür basına darbe vurmuştur" diye konuştu.

Öztrak, "Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün hazırladığı ‘Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’ne göre 180 ülke arasında 2019 yılında 157. sıradayız. Üzücü olan Kongo ve Irak’taki gazeteciler bile bu endekse göre bizden daha özgürdür. Hangi uluslararası karşılaştırmaya bakarsak bakalım basın özgürlüğü ucube tek adam parti devleti rejiminde ciddi şekilde erimiştir" ifadesini kullandı.

Öztrak konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye ekonomisi hatalı politikaları sonucunda son derece kırılgan hale gelmiştir. İktidarın izlediği popülist dış politika da ekonomimizin kırılganlıklarını daha da arttırmıştır.

İflaslar alıp başına gitmektedir, borç yükü altında vatandaşlarımız ezilmektedir. Saray milletin sesini duymamaktadır, mutfaktaki boş tencereyi görmemektedir. Bugün 2019 ekim ayına ait işsizlik rakamları yayınladı.

Yapışkan çift haneli işsizlik Saray damadının arkadaşının yönettiği TÜİK tarafından makyajlanan verilerle dahi artık gizlenememektedir.

Damat, 2019 son çeyreğinde ülkemizin yüzde 5 büyüyeceğini söylemiş. Yani işler düzelmeye başlıyor diyor. Peki işler düzelmeye başladıysa neden bu TÜİK’in verilerine göre insanlarımız iş aramaktan vazgeçiyorlar?

Ekim ayında çalışma yaşına gelen her 100 kişiden sadece 9’u iş aramış. Böyle bir oran bundan önce hiçbir ayda, hiçbir dönemde yok. Bu rekor.

Bir sene içinde demografik verilerin bu kadar değişmesi mümkün değil. Bu rakamları ne matematikle izah edebiliriz ne de akılla açıklayabiliriz. Bu insanlar neden iş aramıyorlar? Acaba iktidarı mahcup etmemek için mi?

TÜİK kantarın topuzu iyice kaçırmış. Geçen yılki kadar vatandaşımız eğer iş aramış olsaydı işsizlik oranı yüzde 14,5 TÜİK'in ürettiği hiçbir veriye güvenmek mümkün değil. Eli doğru dürüst ekmek tutmayan gençler nasıl evlenecek. İş sorunu çözülmeden eş sorunu nasıl çözülecek? Evlenme işlerine karışmayacaksınız, susacaksınız.

Asgari ücret 2600 lira olsun, işsizlik maaşını arttırın, çiftçinin borçlarını yapılandırın dedik, dinlemediniz. Bakan dün çıkmış, "Çiftçinin borçlarını yapılandıracağız" dedi, geçmiş olsun. Çiftçi tarlasını ekemedi ki.

Ülkemizin kurumunda liyakat çöktü. İşler yap-boz tahtasına döndü. Şimdi görüyoruz ki tek adam parti devleti rejiminde doğru dürüst karar alamıyorsunuz.

Millet zehirli hava solumamak için termik santrallere tepki gösterince tasarı AK Parti Genel Başkanı tarafından veto edildi, ne oldu AK Parti ve MHP milletvekillerine sorumluluk yıkıldı. Sıra olmuşlar AK Parti Genel Başkanı'na teşekkür ettiler. Tam bir komedi.

Bu memlekette umreye gidecek milletvekillerinin Saray'dan izin alması gerekirken Simit Sarayı’nı kurtarma operasyonundan haberdar olmaması mümkün mü?

FETÖ’nün siyasi ayağı ile ilgili olarak bir TV programında söylenmesi gerekeni Sayın Genel Başkanımız gerekenleri söyledi. CHP, başta genel başkanı olmak üzere devlet nizamının ne olduğunu bilen bir partidir.

(Deniz Baykal sorusuna yanıt) Parti olarak bizim görüşümüz belli, onun dışında bir yorum yapmayayım"