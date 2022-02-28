CHP Sözcüsü Öztrak'tan büyüme değerlendirmesi: Emekçiyi, fakir-fukarayı değil; zengini daha da zengin eden bir büyüme

CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, 2021'de yüzde 11'lik büyüme verisini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla değerlendirdi. Öztrak, söz konusu büyüme verisini "balon" büyüme olarak nitelendirirken, " emekçiyi, fakir-fukarayı değil; zengini daha da zengin eden bir büyüme" dedi. Öztrak "Kimin cebindeki para 2021'de yüzde 11 büyüdü?" diye sorarak "Bu büyüme millete yaramadı. Yandaşlara ve zengine yaradı. Bunu ben değil; TÜİK’in makyajlı rakamları söylüyor" dedi.

CHP Sözcüsü ekonomide "ciddi bir dönüşüme" ihtiyaç olduğunu vurgulayarak " Ekonomideki krizin sorumlusu olan Saray Hükümeti ise metal yorgunu. Ne reform uygulayacak hali, ne de isteği var. Türkiye’nin bu buhrandan çıkışı için 'yeni kadrolara, yeni kurumlara, yeni kurallara' ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

TIKLAYIN: Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü

Öztrak' paylaşımlarında şunları kaydetti:

" 'Dünyanın en büyük 10 ekonomisine gireceğiz' diyenler ilk 20'den düşmemize neden oldu"

"Türkiye 2011’de yüzde 11 büyümüş! Kimin cebindeki para yüzde 11 büyüdü? Büyüyen kim? Yandaşlar ve zenginler mi, yoksa millet mi? Bu büyüme kime yaradı? Ne pahasına elde edildi? Bu büyüme millete yaramadı. Yandaşlara ve zengine yaradı. Bunu ben değil; TÜİK’in makyajlı rakamları söylüyor.

İşgücünün milli gelirden aldığı pay 2020’de yüzde 29,4 iken 2021’de yüzde 27’ye düştü. Sermayenin milli gelirden aldığı net pay ise yüzde 43,8’den yüzde 47’ye çıktı. 2021'deki balon büyüme emekçiyi, fakir-fukarayı değil; zengini daha da zengin eden bir büyüme.

İşgücünün milli gelirden aldığı pay 2020’de yüzde 29,4 iken 2021’de yüzde 27’ye düştü. Sermayenin milli gelirden aldığı net pay ise yüzde 43,8’den yüzde 47’ye çıktı. 2021'deki balon büyüme emekçiyi, fakir-fukarayı değil; zengini daha da zengin eden bir büyüme.

2021’de dolar cinsinden milli gelir 803 milyar dolar oldu. Böylece dünyanın en büyük 20 ekonomisi liginden de düştük. 'Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına gireceğiz' diyenler, ilk 20'den düşmemize neden oldu. Bu milli gelirle ilk 20'den düşmekle de kalmadık, 2011’in de gerisine düştük.

"2022 büyümesinden çalan bir defalık şişmeden ibaret"

Zamanda geriye gidilirse, dolar cinsinden kişi başına gelirin hali çok daha kötü. 2021’deki kişi başına gelir, 2007’dekinin bile altında. Kaldı ki 2007’de Suriyeliler bu hesaplarda yoktu. Suriyelilerin milli gelirde yarattığı çarpıklığı da ayıklarsanız, durum daha da feci.

Son olarak 2021’deki balon büyüme, 2022’nin büyümesinden çalan bir defalık şişmeden ibaret. Yani sürdürülebilirliği yok. Milletimiz için 2022 zaten çok zor başladı. Enerji zamları milletin satın alma gücünü ezdi, geçti. Asgari ücrete yapılan zam, ilk aydan eridi, gitti.

Ekonomide ciddi bir dönüşüme ve köklü reformlara ihtiyaç var. Ekonomideki krizin sorumlusu olan Saray Hükümeti ise metal yorgunu. Ne reform uygulayacak hali, ne de isteği var. Türkiye’nin bu buhrandan çıkışı için 'yeni kadrolara, yeni kurumlara, yeni kurallara' ihtiyacı var.

Dünün değil, bugünün değil, #YarınınTürkiyesi için bu şart. Bugün demokrasi tarihimiz için önemli bir gün. 6 Partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem için bir araya gelmesi, tüm sorunlarımızın çözümü için de büyük fırsattır. Niyet hayır, akıbet de hayır olsun."