CHP Sözcüsü Öztrak: Milletvekillerin kimliğine göre fezleke, adalet duygusunu incitir

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan hakkında fezleke hazırlanmasıyla ilgili olarak, "Savcıların, milletvekillerin kimliğine göre fezleke düzenlemeleri, adalet duygusunu incitir. Hukuk önünde herkes eşittir. Çifte standart olmaz" dedi.

CHP'li Öztrak, genel merkezde basın toplantısı düzenledi. Öztrak, "Aynı savcılar şehit yakınına hakaret ederek kovan AK Partili belediye başkanı ile ilgili hangi işlemi yapmaktadır merak ediyorum. Ya da bundan önce şehide kelle diyenler, çiftçiye ananı da al git, şehit babasına karakteri bozuk diyenlere, kendisini eleştiren şehit anasını 4 yılla yargıtanlara; aynı savcılar ne yapmıştır? Bu soruyu da sormak istiyorum." diye konuştu.

Ne olmuştu?

İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Bingöl'de şehit yakını olduğunu iddia eden bir kişiye ettiği küfrü kabul ederek Meral Akşener başta olmak üzere tüm kadınlardan ve herkesten özür diledi.

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