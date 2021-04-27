CHP Sözcüsü Öztrak: Millete acil destek paketi yok, ABD’ye doğru dürüst bir kınama yok; ortada ciddi bir hükümet yok

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamaları tatmin edici bulmayarak "Ortada ciddi bir hükümet yok" eleştirisini yöneltti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınıyla mücadeleye ilişkin olarak alınan yeni tedbirleri duyurdu. Buna göre, 29 Nisan 2021 Perşembe akşamı saat 19.00'dan başlayıp, 17 Mayıs 2021 Pazartesi sabah 05.00'e kadar tam kapanmaya geçildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarına yönelik açıklamalarına da değinen Erdoğan, "ABD Başkanı Biden yayınladığı mesajla coğrafyamızda yaşanmış olaylarla ilgili mesnetsiz ve haksız ifadeler kullandı. Hiçbir tarihi ve hukuki temeli olmayan bu ifadeler bizi de ziyadesiyle üzmüştür." dedi.

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Öztrak şu paylaşımı yaptı:

"Aş yok, İş yok, Aşı yok, 128 milyar $ yok, Millete acil destek paketi yok, ABD’ye doğru dürüst bir kınama yok, Ortada ciddi bir hükümet yok, Yok da yok, yok da yok..."

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