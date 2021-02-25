CHP Sözcüsü Öztrak: Erdoğan Merkez Bankası rezervlerinin harcandığını itiraf etti, nasıl satıldığını da itiraf edecek

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Merkez Bankası’nın rezervlerinin pandemi sürecinde harcandığı söylemine ilişkin, "Bu çok önemli bir itiraftır. Nihayet sattığını itiraf etti şimdi nasıl sattığını söyleyecek" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı, Tekirdağ Milletvekili ve Ekonomi Heyeti Başkanı Faik Öztrak, Nevşehir’de Ticaret ve Sanayi Odası’nda iş insanlarıyla ve sendika temsilcileriyle bir araya geldi.

ANKA'ya açıklamalarda bulunan Öztrak, tedarik zincirleri kısaldığı için Türkiye’nin önemli bir lokasyon haline geldiğini kaydederken, “Şimdi tam bir şeyler yapma zamanı ama o bir şeyleri yapacak olanlar yara bere içinde kalmışlar, ayağa kalkmakta zorlanıyorlar” sözleriyle iktidarı eleştirdi.

Öztrak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TBMM’deki grup toplantısında Merkez Bankası’nın rezervlerinin pandemi sürecinde hukuka uygun şekilde harcandığı söylemine yönelik şöyle konuştu:

“Nihayet sattığını itiraf etti, şimdi nasıl sattığını söyleyecek. Nasıl harcadılar, yöntem ne oldu, neden hiç ihale yapmadılar? Eskiden Merkez Bankası’nın sayfasında ihaleleri görürdük. Ey merkez bankası, kime sattın? O sattığın hazineyse o hazine kamu bankalarına bu dövizleri nasıl verdi? Akşam bunun Türk Lirası karşılıkları nasıl döndü? “

"Merkez Bankası böyle giderse dünyada en yüksek faizi verir"

Öztrak, Merkez Bankası rezervlerinin yerine konulmasının “Faizleri çok yüksek tutarak ve yurtiçi ve yurt dışındaki yatırımcılara güven verecek bir program ortaya koyarak” mümkün olduğunu belirtti.

Öztrak, “İlkini yaptılar. Dünyanın en yüksek 10. Faizini veriyor Merkez Bankası ama ikincisine dair bir adım yok böyle giderse dünyanın en yüksek birinci faizini verir Merkez Bankası” dedi.

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