CHP Sözcüsü Öztrak: Ailelerin önümüzdeki günlere dair umudu da kalmamış

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin durumu" ve "Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi" konulu iki grafik yayınladı. Öztrak, "Ailelerin önümüzdeki günlere dair umudu da kalmamış. Erdoğan'ın 19 yıldır hazırlığını yaptığını söylediği politikaların ülkeyi getirdiği yer burası" dedi.

Faik Öztrak, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerini içeren iki grafiği sosyal medya hesabından paylaştı. Ailelerin, bir önceki seneye göre maddi durumunun daha kötü olduğunu ve gelecek 12 ayda maddi durumun bugünden daha iyi olmayacağını söylediğini belirten Öztrak, grafikleri şöyle yorumları:

"Ülkemiz, derin bir yoksullaşma içinde. TÜİK'in rakamları bile artık bu gerçeği saklayamıyor. Aileler, 'Geçen seneye göre maddi durumum daha kötü' diye feryat ediyor. Milletimizin maddi durumu hızla dibe çakılıyor. Mevcut serilerde şimdilik en kötü noktadayız.

İşin daha da kötüsü, ailelerin önümüzdeki günlere dair umudu da kalmamış. Aileler, 'Gelecek 12 ayda maddi durumum bugünden iyi olacak' diyemiyor. Yoksullaşma giderek kemikleşiyor. Erdoğan'ın 19 yıldır hazırlığını yaptığını söylediği politikaların ülkeyi getirdiği yer burası."