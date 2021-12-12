CHP Sözcüsü'nden AKP'li Kurtulmaş'a Zarrab fotoğrafıyla yanıt: Asıl ahlaksızlık, bu ülkede rüşvet dağıtan bir dolandırıcıyı taltif etmektir

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, AKP'li Numan Kurtulmuş'un "Devlet sizin işlerini döndürün diye aman bu yükün altında kalmayın diye milletin adına yani milletten toplanan paralarla size vermiş olduğu ayakta kalmanızı sağlamak için vermiş olduğu böyle bir parayı maalesef tam da maksadının dışında bir şekilde kullanmak gerçekten büyük bir ahlaksızlık " açıklamasına yanıt verdi.

Halkbank'ın ABD'nin İran'a yönelik ekonomik yaptırımlarını ihlal etmekle suçlandığı davada önce sanık olarak yargılanan daha sonra paylaştığı bilgilerle “tanık koruma programına” alınarak itirafçı olan İran asıllı Türk iş insanı Reza Zarrab'a ödül verildiği fotoğraf karesini paylaşan Öztrak, "Asıl ahlaksızlık; bu ülkede rüşvet dağıtan, Sonra'da ABD'ye kaçıp itirafçı olan, 30 yaşındaki bir dolandırıcıyı taltif etmektir." ifadesini kullandı.