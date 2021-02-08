CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan Muharrem İnce'nin istifasına ilişkin açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Muharrem İnce'nin istifasına ilişkin; "CHP asırlık bir çınardır. Bu partinin gerçek evladı olduğunu iddia edenlerin CHP'yi Cumhur İttifakı ağzıyla itham edip partiden ayrılmalarını doğru bulmuyoruz. CHP 1919'da neredeyse, 1923'te neredeyse bugün de oradadır. Sayın İnce'nin cumhurbaşkanı adayı olduğu 2018'de neredeyse 2021'de de aynı yerdedir. " dedi.

Öztrak, "Erdoğan eziyet ettiği kişinin eşini de hedef gösteriyor. Ayıplı dili kınıyoruz. Şunu da soruyoruz: Memlekette Sorosçuluk suç mu? Bu memlekette Soros ile aynı masada oturan tek parti lideri Erdoğan'dır. Sorosçu mu arıyor? Dönecek Saray'ın altın varaklı aynalarına bakacak." dedi.

Faik Öztrak MYK gündemi ile ilgili basın toplantısı gerçekleştirerek gündeme dair değerlendirmelerde bulundu. Gerçek Gündem'de yer alan habere göre, Erdoğan'ın Osman Kavala'nın eşi Prof. Dr. Ayşe Buğra'yı hedef gösterdiği açıklamasına tepki gösteren Öztrak, "Profesör Dr. Ayşe Buğra bu ülkenin yetiştirdiği en önemli iktisatçılardan biridir. Dünya çapındadır. Osman Kavala Erdoğan'a şahsi garezi nedeniyle hapiste. Erdoğan eziyet ettiği kişinin eşini de hedef gösteriyor. Ayıplı dili kınıyoruz. Şunu da soruyoruz: Memlekette Sorosçuluk suç mu? Bu memlekette Soros ile aynı masada oturan tek parti lideri Erdoğan'dır. Sorosçu mu arıyor? Dönecek Saray'ın altın varaklı aynalarına bakacak. Erdoğan'ın yaptığı millete karşı ayıptır." ifadelerini kullandı.

Faik Öztrak'ın açıklamaları şöyle oldu:

"Öğretim görevlileri kayyumla çalışmak istemiyor. Ama Erdoğan bu yanlıştan dönmüyor.

Bunları tekrarlarken ben sıkılıyorum. Bunlar cumhurun başı olması gereken birine yakışıyor mu. Profesör Dr. Ayşe Buğra bu ülkenin yetiştirdiği en önemli iktisatçılardan biridir. Dünya çapındadır. Osman Kavala Erdoğan'a şahsi garezi nedeniyle hapiste. Erdoğan eziyet ettiği kişinin eşini de hedef gösteriyor. Ayıplı dili kınıyoruz. Şunu da soruyoruz: Memlekette Sorosçuluk suç mu? Bu memlekette Soros ile aynı masada oturan tek parti lideri Erdoğan'dır. Sorosçu mu arıyor? Dönecek Saray'ın altın varaklı aynalarına bakacak. Erdoğan'ın yaptığı millete karşı ayıptır. Hatadan dönmenin yollarından biri de istifa müessesesidir.

Geçen hafta söyledim: Sayın Erdoğan, istifanızı istemek için yüreğe gerek yok. En tabi vatandaşlık hakkımızdır. Ama siz kulağınızın üstüne yattınız. Makam ve mevki araç millete hizmet amaçtır.

Salgın'da milletini en çok borca batıran Erdoğan oldu. Borca batırıp insanları canına kıyma noktasına getiren bir hükümet. Vazifesini yapamayan yüreği yetiyorsa o koltukta oturmaz istifa eder.

Çiftçinin toprağa gübre atma zamanındayız. Gübre yüzde 90'a yakın zam görmüş. Gübreciye, traktörcüye borcu var. Kanun diyor ki milli gelirden çiftçiye pay vereceksin. Kanunu dinlemiyor. Çiftçiye hesap vermek yerine çiftçinin cebindeki telefonun hesabını soruyor. Siz parti üyelerinizin milyonluk saatlerinin hesabını sorun.

Yandaş gazetelerde manşet attıran, devletin kanalınca çöpten nasıl yemek toplanır diye program yaptıran bir hükümet var.

Ekonominin sorumlusu benim ben diye bar bağıracaksın 1 yılda 2 milyon 645 yurttaşımız işindne olacak, gençler ev genci olacak, 6 milyon gencimiz evinde oturup anasının babasının eline bakacak, sarayınızın mensuplarının sahte diplomaya bile bakmadan 3-5 maaş getiren işi olacak. Kusura bakmayın bunları yapan istifa eder.

Ülkeyi yöneten Allah affetsin diye kurtulamaz. O koltukta bir dakika bile durmaz istifa eder.

İstifa etmek esas yürek işidir sayın Erdoğan. Oturduğu koltuklara güç vermek yerine koltuklardan güç alanlar istifa edemezler.

Şahsım rejimi Anayasa'ya uymadı. Anayasa'ya uyduralım diyorlar. Ucube şahsım rejimi milletimize uymadı. Milletimizin vaktini çalmaktan başka bir şey değildir.

Kuva-yi Milliye'ye hakaret eden, İngiliz eteklerine yapışmış bir bezirgan için vali, AK Partili vekil anma program hazırlamış. AK Partili vekil hızını alamamış Atatürk'ten hesap sormaya kalkmış. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun. Gelelim valiye. Boğazından Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının ödediği kör kuruş geçiyorsa Milli Mücadele sayesindedir. İnsan ekmeğini yediği devletin kurucusuna hakaret edemez. Siz kim Atatürk'ten cumhuriyetten hesap sormak kim?

Ne oldu sayın Bahçeli? Hakaretler artık sineye mi çekiliyor? Kuva-yi Milliye'ye hakaret edenlerle artı aynı safta mısınız? Herke yaptıkları kadar yapmadıklarıyla söyledikleri kadar söylemedikleriyle mesuldür."

Valilerin AKP'ye destek paylaşımlarıyla ilgili açıklama

Öztrak şöyle devam etti:

"Maskaralık. Vali devlet memurudur. AK Parti'nin il başkanları gibi davranması kabul edilemez. Bunu sadece valiler yapmıyor. İş Milli Eğitim Müdürlüğü'ne kadar inmiş vaziyette.

Memlekette salgın var diye restoranlar, kahvehaneler kapalı. Esnaf kan ağlıyor. Barolar kongrelerini yapamıyor. Şarkılı türkülü yapılan AK Parti kongreleri. Vatandaşa yasak olan her şey AK Parti'ye serbest. Erdoğan kalabalık salonlarda teşekkür etmeyi ihmal etmiyor. Kongrelerden sonra o illerdeki vaka sayılarındaki artışların vebali Erdoğan'ın boynundadır. Erdoğan sorumsuzluğun vebalini üstlenmeli istifa etmelidir.

Öğrencinin tutuklanmasına gerekçe yok. Olsa bile bu suçların yatarı yok. Tutuklaması olmamalı. Korkuyla hükümet yönetilmez."