CHP Sözcüsü Böke: Siz Cengiz Holding'in hükümeti misiniz?

CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke, Artvin Cerattepe’de yargı kararının hiçe sayıldığını söyledi. 7 ilden yığılan güvenlik güçleri ile vatandaşlara kendi topraklarında baskı yapıldığını belirten Böke, “İnsanlar kendi şehirlerine sokulmuyor. Kendi yaşam haklarını ve doğalarını savunmaktan alıkonuluyorlar. Bu AKP’nin bir talan iktidarına dönüştüğünün somut göstergelerinden biri daha.” dedi.

CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ile birlikte partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen Böke, bugün Artvin’de ve Artvin’e giden yollarda bir kez daha AKP iktidarı tarafından bir doğa, demokrasi ve hukuk katliamı yaşandığını belirtti. Böke, “Bölge milletvekillerimiz Artvin halkı ile omuz omuza bu katliama direniyor. Özkoç Artvin’den son gelen ve durumu yerinde gözetleyen arkadaşımız.” dedi.

CHP Sözcüsü, “Şuanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları Türkiye’nin dört bir yanından gelen insanlarımız Artvinliler Türkiye’nin bir kentine kendi kentlerine AKP iktidarı tarafından sokulmuyorlar. Bu hukuksuz yasaklama kararı ile hükümetin valisi, vatandaşların Artvin’e girmesine engelliyor. Toprağına, ormanına sahip çıkmak isteyen insanların en temel demokratik hakları yok sayılıyor, bununla birlikte seyahat özgürlüğü de engelleniyor.” diye konuştu.

‘’Havuz medyası yurtsever

Artvinlilere hakaret yağdırıyor’’

Artvin’de yargı kararının hiçe sayıldığını anlatan Böke, sözlerini şöyle sürdürdü: “7 ilden yığılan güvenlik güçleri ile vatandaşlara kendi topraklarında baskı yapılıyor. İnsanlar kendi şehirlerine sokulmuyor. Kendi yaşam haklarını ve doğalarını savunmaktan alıkonuluyorlar. Bu AKP’nin bir talan iktidarına dönüştüğünün somut göstergelerinden biri daha. 2012 yılında önce Cerattepe gibi bir doğa harikası AKP tarafından maden yapılmak için ihaleye açılıyor. Sonra kitabına uydurularak bir ÇED raporu çıkartılıyor. Rize İdare Mahkemesi bu raporu iptal ediyor. Bu karar Danıştay’da temyiz aşamasında şuanda. Ancak yürütmeyi durdurma kararı ve yerel mahkemenin bir kararı var. Bu kararı veren hakimler sürülüyor. Mahkeme kararını yok saymak üzere idari bir kararla yargı aşaması sürdüğü halde yeni bir ÇED raporu düzenleniyor. Bu son hukuksuz ÇED raporunun iptali için 751 kişi tarafından Türkiye’nin en büyük çevre davası açılıyor. Vatandaşlarımız Artvin halkı doğayı topraklarını, vatanlarını ve kendi yaşam haklarını AKP’nin bu talan iktidarına karşı korumak için seferber olmuş direniyorlar. Ancak bu kez de hukuktan sonra karşılarına polis, jandarma çıkıyor. Bu hukuksuz işi hangi şirket üstleniyor. Millete küfretmesiyle bilinen AKP’nin talan iktidarının temsilcilerinden Cengiz Holding. Bir yandan da yandaş şirketler tarafından beslenen havuz medyası toprağı, vatanı, milleti için direnen yurtsever Artvinlilere hakaret yağdırıyor.Yandaş şirketin beslediği medya saldırıyor. Yandaş şirket hükümetin polisi ile jandarma ile valisi ile el ele vererek doğayı yok ederek bu talan düzenine para kazandırmaya çalışıyor.”

Bu tablonun AK Parti iktidarına çok iyi özetleyen bir tablo olduğunu vurgulayan CHP’li vekil, “Talan iktidarı yandaş holdingi ile soyuyor, valisi, polisi, jandarması ile bu soygunu koruyor. Besleme medyası ile hakkını talep eden vatandaşlarımıza hakaret yağdırıyor. Buradan soruyorum. Siz kimin hükümetisiniz. Halkın mı, yoksa Cengiz Holding'in mi? Buradan bu talana emir komuta zinciri ile katılan idarecilerime, hakimlerimize, polis ve jandarmamızı bir kez daha uyarmak istiyorum. Talan iktidarının ve onun yürütücüsü Cengiz Holdinglerin polisi, valisi ve hakimi değilsiniz. Böyle olmaktan vazgeçin. Sizler kamu iktidarı ve sadece kendi iktidarı derdinde olan bir tek adamın değil koskoca Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının haklarını ve yaşamlarını garanti altına almak görevi ile yükümlüsünüz. Lütfen buna göre davranın. Aklımız, kalbimiz, vicdanımız ve milletvekillerimiz Artvin’deler. ‘Artvin bizimdir, bizim kalacak’ diye haykıran binlerle birlikteler. Millilik bu ülkenin toprağını, ağacını, suyunu sevmekle başlar. Vatanseverlik bu yurdun varlığına, bütün benliğin ile bağlı olmaktan geçer. Artvin Cerattepe bu memleketin direnişidir. Artvin Cerattepe bu memleketin huzurunun işaretidir. Artvin Cerattepe’de altında ölüm üstünde yaşam vardır. Artvin bizimdir hepimizindir.” diyerek sözlerini tamamladı.