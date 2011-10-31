CHP: Silivri davaları TRT-3'ten yayınlansın







Hülya Karabağlı



T24/ ANKARA - CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, Silivri duruşmalarının TRT-3 kanalından yayınlanmasını istedi. Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Tanal, Anayasa’nın 141. Maddesine dikkat çekti ve “Mahkemelerde duruşmalar herkese açıktır. Ancak Anayasa’nın bu hükmü Silivri’de görülen Özel Yetkili Mahkemeler tarafından yargılaması devam eden, Ergenekon davaları olarak tabir edilen davalarda yer darlığı, uzaklık, cezaevi kampusu içinde olması nedeni ile vatandaş yeteri kadar davayı izleyemediği gibi olay hakkında vatandaşımız bilgi sahibi olamamaktadır.”



Bu davaların kamuoyunu ilgilendirdiğine dikkat çeken Tanal, “Çünkü dava konusu edilen hususlar ülkenin tamamını ilgilendiren konulardır. Halkımız olayların gerçek boyutlarını öğrenmek istemektedir. Silivri davaları halktan kaçırılarak halkın bilgilenme ve öğrenme hakkı kısıtlanmaktadır.”



Duruşmaların TBMM çalışmalarının yayınlandığı TRT-3 kanalından verilmesini talep eden CHP’li Tanal’ın Erdoğan’a yönlendirdiği sorular şöyle.



-Hukuk, ekmek ve su gibi herkesin ihtiyacıdır. Hukuk yok olduğunda hava gibi yokluğunu hissederiz. Hukuk mutlaka herkese lazımdır. Bu sebeple Silivri’de görülen davalar kamuoyunu ilgilendirdiği için ve halkımızın, öğrenme, bilgilenme hakkının kullanılması amacıyla ve ayrıca ortada bir suç varsa şüphelilerin kamu vicdanında mahkûm olmaları, suç işlenmemişse kamu vicdanının rahatlanmasının sağlanması için davaların TRT 3 televizyonunda yayınlanmasını düşünüyor musunuz?



- İstanbul Özel Yetkili Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve siyasi dava olarak tabir edilen Ergenekon davaları hakkında kamuoyunun bilgilenmesi ve olayın gerçeklerinin halk tarafından yani sırf maddi gerçeğin öğrenilmesi için TBMM kararıyla RTÜK aracılığıyla TRT 3 televizyonunda yayımlamasını isteme gibi bir yetki var mıdır? Böyle bir yetki varsa, bunu yapmayı düşünüyor musunuz?



-Sayın Başbakan halkın Silivri davalarını RTÜK kanalı ile TRT 3’te yayımlaması için gereğini yapmazsa Başbakanın, yüce Türk halkımızın Silivri davaları olarak bilinen Ergenekon davalarını halktan kaçırarak, halkın dava ile ilgili bilgilendirilmemesi yönünde görevini yapmadığı sonucuna varabilir miyiz?



-Sayın Başbakan; daha önce toplumu yoğun şekilde ilgilendiren bazı davaların halkın bilgi edinme hakkını kullanması amacıyla televizyon vasıtasıyla gösterilmesine karşın, Türkiye’nin gündemini oluşturan ve her kesim tarafından ilgiyle izlenen davaların toplumun bilgisine sunulması ve herkes tarafından takip edilebilmesi için televizyon aracılığıyla yayımlanması gerekmez mi? Bu çelişkili davranışı nasıl izah edebilirsiniz? Aksi takdirde halk, sizin bu dava ile ilgili söylediklerinize ne kadar inanır veya inandırıcı olabilirsiniz? Bu konudaki çalışmalarınız, girişimleriniz, plan ve programınız var mı veya yapmayı düşünüyor musunuz?



