CHP-SHP ittifakı Gökçek'i gerdi

CHP ve SHP'nin ortak adayı Karayalçın

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ve SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın'ın görüşmesinin ardından yapılan açıklamaları, "CHP-Karayalçın ittifakının şimdi bir eksiği kaldı. O da DTP" şeklinde değerlendirdi.Gökçek, yaptığı yazılı açıklamada, "bugüne kadar dediklerinin bire bir gerçekleştiğini gördüğünü" ifade etti. Gökçek, şunları kaydetti:"Bir yanda önümüzdeki seçimlerde alacağı mağlubiyetle liderliğini kaybetme korkusu içinde olan Sayın Baykal, öteki yanda Ankara'ya aday olma pahasına partisini kapatma dahil her şeyi yapacak Karayalçın. Hani Baykal partisinin kiralık olmadığını söylüyordu. Hani partisinin leasinge kapalı olduğunu söylüyordu. Şimdi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını CHP leasing ile Karayalçın'a mı kiralıyor?"Gökçek, "Baykal'ın seçim telaşının, dün söylediği lafları rahatlıkla yutmasına neden olduğunu" öne sürdüğü açıklamasında, şu görüşlere yer verdi:"Hani Karayalçın etnik yaklaşım içinde bulunuyordu. Hani listeleri İmralı'dan yapılıyordu. Bunları söyleyen Baykal, bugün bu lafları nasıl yutuyor?Vatandaşın bunu düşünmesi lazım. CHP- Karayalçın ittifakının şimdi bir eksiği kaldı. O da DTP. Üçü olunca bu tablo tamamlanmış olur."