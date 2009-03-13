CHP: Seçmen sayısı neden bu kadar arttı?

Bursa Milletvekili ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, 22 Temmuz 2007 tarihinde 42 milyon 533 bin olan seçmen sayısının, 29 Mart günü gerçekleşecek yerel seçimlerde 48 milyona nasıl ulaştığını yanıtlaması için İçişleri Bakanı Beşir Atalay'a soru önergesi verdi.





Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verdiği önergede, seçimlerin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) denetiminde, adil ve tarafsız bir biçimde yürütülmesinin Anayasa'nın amil hükmü olduğunu hatırlatan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, nüfus idarelerine verilen yetkiyle seçimlerin yapılmasında hükümetin de sorumluluk taşıdığını belirtip, yapılan bazı saptamaların seçimlerin adil ve eşitlik içinde yapılamayacağı konusunda kuşkulara neden olduğunu açıkladı. Öymen buna kanıt olarak 22 Temmuz 2007 tarihinde yapılan genel seçimlere 42 milyon 533 bin seçmen katılırken, 29 Mart 2009 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerdeki seçmen sayısının 48 milyon 6 bin 650'ye çıkmasını örnek gösterdi.



Bakan bu soruları yanıtlasın



Onur Öymen, İçişleri Bakanı Beşir Atalay'dan yazılı olarak yanıtlamasını istediği altı soruyu şöyle sıraladı:



“Nüfus artışıyla izah edilemeyecek kadar büyük bu artış nereden kaynaklanmaktadır? Bu vatandaşlarımızın çok büyük bir bölümü seçmen niteliği taşımakla birlikte 2007 seçimlerine iştirak ettirilmemelerinin nedeni nedir?



29 Mart seçimlerinde oy verecek vatandaşların parmaklarının boyanması usulünden vazgeçilmesinin sebebi nedir? Bu, mükerrer oy verilmesine yol açmayacak mıdır?



Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde 4 bin 95 vatandaşımız konut niteliği taşımayan arsalara, fabrika depolarına kaydedilmiş, daha sonra bu durum tespit edilerek bunların adaylığı iptal edilmiştir. Seçimlerin dürüstlüğünü ihlal edebilecek bu durum neden kaynaklanmaktadır?



Aynı şekilde Bolu'nun Kıbrıscık İlçesi'nde 212 vatandaşımız seçmen olarak bir okulun lojmanına kaydedilmiştir. Bu da seçimlerin adil biçimde yapılacağı konusunda kuşkular uyandırmış ve ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Ülkemizin başka yerlerinde de benzeri durumlar saptanmış mıdır? Bu gibi usulsüzlüklerin önlenmesi için gerekli önlemler alınmış mıdır?



İstanbul Belediyesi'ne bağlı olan Deniz Otobüsleri ve Feribot İşletmeciliği'nin Kanal 24 isimli bir televizyon kanalıyla mukavele imzaladığı ve bütün gemilerde sadece bu kanalın programlarının yayınlanmaya başlandığı öğrenilmiştir. Özellikle seçimlerden önceki dönemde bu durum idarenin tarafsızlığı kuralını ihlal eden bir nitelik taşımakta değil midir? Bunun önlenmesi ve bu deniz otobüslerinde seyahat eden vatandaşların farklı televizyonları izlemelerine olanak vermek üzere önlemler alınmış mıdır?''

