CHP seçim sonuçlarını bugün değerlendirecek

CHP MYK, 1 Kasım 2015 seçim sonuçlarını değerlendirmek için bugün toplanacak. "Bu sonucu beklemiyorduk" diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu, "'Bunların ne anlamı var, ülke nereye gidiyor' değerlendireceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılacak toplantıda, sonuçların "ne anlama geldiği" değerlendirilecek.

Seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunan Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Bekaroğlu, yaptığı açıklamada, kendilerinin de bu sonucu beklemediğini söyledi.

Konuyla ilgili MYK toplantısının bugün yapılacağını belirten Bekaroğlu, "Bu sonucu beklemiyorduk, kimse de beklemiyordu ancak milli irade böyle tecelli etti. 'Bunların ne anlamı var', 'ülke nereye gidiyor', partinin üst kurullarında değerlendireceğiz" dedi.

Bekaroğlu, CHP'nin ana muhalefet görevini en iyi şekilde sürdüreceğini belirterek, "Uygun, doğru yapılan şeyleri desteklerken, doğru yapılmayan şeyleri de kamuoyuna anlatacağız. Ana muhalefet olarak bu görevimizi en iyi şekilde yerine getireceğiz" diye konuştu.

Bekaroğlu, sonuçlarla ilgili değerlendirmeleri yetkili organlarla yapacakları toplantıların ardından daha geniş şekilde kamuoyuyla paylaşacaklarını da bildirdi.