CHP, seçim mitinglerinde Yıldız Tilbe'nin şarkısını mı kullanacak?

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" sözleri üzerine başlayan “Tamam mı, devam mı” çekişmesinin ardından CHP’nin Yıldız Tilbe'nin “1-2-3-4 tamam, daha da katlanamam” sözlerine sahip ‘Kandıramazsın beni’ şarkısını seçim mitinglerinde kullanmak üzere anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Sosyal medyada başlayan “Tamam” kampanyasının ardından muhalefet partileri içinde bu kelimenin geçtiği şarkıların peşine düşerken; Medya Tava’da yer alan habere göre CHP şarkının kullanım hakkı için prodüksiyon şirketi ile anlaşmaya vardı. Söz müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan şarkının önümüzdeki günlerde CHP’nin seçim şarkısı olarak meydanlarda çalınacağı kaydedildi.