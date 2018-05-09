T24 LogoT24 Logo
Magazin

CHP, seçim mitinglerinde Yıldız Tilbe'nin şarkısını mı kullanacak?

“1-2-3-4 tamam, daha da katlanamam”

09 Mayıs 2018 21:17

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Milletim getirdi. Onlar 'Tamam' derse, kenara çekiliriz" sözleri üzerine başlayan “Tamam mı, devam mı” çekişmesinin ardından CHP’nin Yıldız Tilbe'nin “1-2-3-4 tamam, daha da katlanamam” sözlerine sahip ‘Kandıramazsın beni’ şarkısını seçim mitinglerinde kullanmak üzere anlaşmaya vardığı iddia edildi.

Sosyal medyada başlayan “Tamam” kampanyasının ardından muhalefet partileri içinde bu kelimenin geçtiği şarkıların peşine düşerken; Medya Tava’da yer alan habere göre CHP şarkının kullanım hakkı için prodüksiyon şirketi ile anlaşmaya vardı. Söz müziği Yıldız Tilbe'ye ait olan şarkının önümüzdeki günlerde CHP’nin seçim şarkısı olarak meydanlarda çalınacağı kaydedildi.

ETİKETLER

yıldız tilbetamamchpseçim mitingişarkıtamam

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24