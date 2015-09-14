CHP, seçim kampanyası için reklamcı Ali Taran'la anlaşamadı

Yaklaşan seçimler öncesi çalışmalara başlayan CHP, önceki seçim kampanyasını yürüten reklamcı Ali Taran ile maddi nedenlerden dolayı anlaşamadı. Partiler 1 Kasım seçimlerinde Hazine'den seçim yardımı alamayacak.

Milliyet Gazetesi'nden Meriç Tafolar'ın haberine göre; 7 Haziran seçimlerinde CHP’nin Reklam kampanyasını yürüten Ali Taran ile bu seçimlerde çalışılmayacak. 7 Haziran seçim sürecinde beğenilen, ‘Milletçe Alkışlıyoruz’ ve ‘Gelin Oy Verin Gitsinler’ sloganlarının sahibi olan reklamcı Taran ile maddi gerekçelerle anlaşılamadığı belirtildi.

1 Kasım seçimleri için hazineden destek alınmayacak olması nedeniyle çok düşük bir bütçe ile seçim kampanyasının yürütülecek olması nedeniyle CHP’de Taran yerine tanınırlığı olmayan bir reklamcı ekip ile anlaşmaya varıldı. Bu ekip CHP’nin seçim işlerinden sorumlu komisyonuyla geçtiğimiz hafta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile de önceki gün toplandı. Reklam kampanyasının Eylül ayının sonuna doğru başlatılması öngörülüyor. Kampanyada CHP’nin 7 Haziran sonrası hükümet kurulamaması sürecindeki performansının anlatılması bekleniyor.

CHP’de bu hafta seçim bildirgesine de son şeklinin verilmesi bekleniyor. Genel Başkan Yardımcısı Sencer Ayata koordinasyonunda yürütülen güncelleme çalışmalarının ardından seçim bildirgesinin de aday listesinin kesinleşmesinden birkaç gün sonra kamuoyuna tanıtılması bekleniyor.