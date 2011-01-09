CHP, seçim hazırlığını istifalarla sürdürüyor

T24 - CHP, haziranda yapılacak seçim öncesinde il örgütlerinde değişime gidiyor. ‘Milletvekili adayı olacaklar istifa etsin’ diyen Genel Merkez, direnen örgütleri görevden alacak.

CHP’de kongreden sonra yeni MYK’yı kendi listesiyle oluşturan Kemal Kılıçdaroğlu, örgütlerde seçim temizliğine gidiyor. CHP’nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’in “milletvekili adayları 10 ocağa kadar görevi bıraksın” genelgesinin ardından, partide istifa furyası başladı. İstanbul İl Başkanı Berhan Şimşek istifasını açıklarken, Ankara ‘istifa etmeyeceğim, görevden alsınlar’ resti çekti. İzmir İl Başkanı Rifat Nalbantoğlu’nun ise önümüzdeki günlerde görevi bırakacağı belirtiliyor. 10 ocağa kadar 50 il başkanının görevini bırakması bekleniyor. Kulislerde, il başkanlarının da kendi belirlediği isimlerden oluşmasını isteyen Kılıçdaroğlu’nun istifa etmeyen yönetimleri görevden alacağı konuşuluyor.

İstanbul İl Başkanlığı’na, görevinden ayrılan eski Doğan Holding CEO’su Nebil İlseven’in, Ankara İl Başkanlığı’na ise Fahri Yıldırım’ın atanması bekleniyor.



30 dilekçe Genel Merkez’de

CHP MYK, 3 ocakta yaptığı toplantıda genel seçimlerde milletvekili adayı olacak il, ilçe ve belde başkanlarıyla yönetim kurulu üyelerinin 10 ocağa kadar istifa etmeleri için tavsiye kararı almıştı. Bu çağrıya olumlu tepki almayan Genel Merkez, çağrıyı yineledi. İkinci ‘istifa’ çağrısı bu kez Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin ve Genel Sekreter Bihlun Tamayligil imzasıyla yayımlandı.

Düzce, Kars ve Kastamonu il başkanları istifalarını ilk açıklayanlar olurken CHP kaynaklarından edinen bilgilere göre düne kadar Genel Merkez’e 30 il başkanı istifasını verdi. MYK’dan yenilenmesi kararı çıkan illerin başında ise İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa, Edirne, Antalya, Trabzon, Elazığ, Muş, Bingöl, Şanlıurfa, Kayseri, Niğde, Malatya, Manisa geliyor.



İstifa etmeyenler görevden alınacak

İstifalarla boşalan il başkanlıklarına atamanın 10 ocak pazartesi günü toplanacak MYK’da yapılabileceği belirtiliyor. Aynı gün MYK’da, istifa etmemekte direnen il ve ilçe başkanlarının Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun onayı ile Tekin tarafından görevden alınması bekleniyor. Bu karara Ankara, Antalya, Adana, Mersin gibi illerin ise direneceği öne sürülüyor.



Ankara’ya Yıldırım

İstifa kararına direnecek illerin başını ise Ankara İl Başkanı Ali Yıldız çekiyor. Yakın çevresine istifa etmeyeceğini açıklayan Yıldız’ın “Arzu ederlerse görevden alsınlar” dediği öne sürüldü. Ali Yıldız istifa edip etmeyeceğine ilişkin sorumuza ise 10 ocakta bir basın toplantısı düzenleyerek bu konudaki kararını açıklayacağı yanıtını verdi.

Genel Merkez’in ise Yıldız’ın istifa etmemesi durumunda hafta içinde görevinden alması bekleniyor. Yıldız’ın yerine ise uzun yıllar sendika ve sivil toplum örgütlerinde aktif olarak çalışan Fahri Yıldırım’ın atanması bekleniyor.