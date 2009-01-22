T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP seçim bürosuna saldırı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Sultanbeyli seçim bürosu taşlı saldırıya uğradı.

22 Ocak 2009 02:00

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Sultanbeyli seçim bürosu taşlı saldırıya uğradı.

CHP İstanbul Sultanbeyli Seçim Bürosu dün gece geç saatlerde taşlı saldırıya uğradı. Saldırganlar, parti binasına asılan bayrakları da söktü.

CHP'nin Sultanbeyli Fatih Mahallesi'ndeki seçim ofisine gece geç saatlerde gelen saldırgan ya da asldırganlar camları taşladı. Bazı taşların cama isabet etmesi sonucu kırıklar meydana geldi. Saldırgan ya da saldırganlar daha sonra parti binasının önüne asılmış olan CHP bayraklarını da yırttı.

Saldırının duyulmasının ardından seçim ofisine gelen Sultanbeyli Adayı Osman Nuri Bedir, "Bunlar bize uyarı. Ancak Sultanbeyli'yi kazanacağız. Bu tür uyarılar bizi yolumuzdan döndüremez" dedi.

CHP'nin bölgede etkinliğinin artması üzerine panikleyen güç odakları olduğunu söyleyen Bedir, "Polisimiz saldırının ardından gereken önlemleri aldı, incelemeyi yaptı. Eminiz ki saldırganlar yakalanacak ve yargıya çıkarılacaktır" ifadesini kullandı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24