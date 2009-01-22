CHP seçim bürosuna saldırı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Sultanbeyli seçim bürosu taşlı saldırıya uğradı.



CHP İstanbul Sultanbeyli Seçim Bürosu dün gece geç saatlerde taşlı saldırıya uğradı. Saldırganlar, parti binasına asılan bayrakları da söktü.



CHP'nin Sultanbeyli Fatih Mahallesi'ndeki seçim ofisine gece geç saatlerde gelen saldırgan ya da asldırganlar camları taşladı. Bazı taşların cama isabet etmesi sonucu kırıklar meydana geldi. Saldırgan ya da saldırganlar daha sonra parti binasının önüne asılmış olan CHP bayraklarını da yırttı.



Saldırının duyulmasının ardından seçim ofisine gelen Sultanbeyli Adayı Osman Nuri Bedir, "Bunlar bize uyarı. Ancak Sultanbeyli'yi kazanacağız. Bu tür uyarılar bizi yolumuzdan döndüremez" dedi.



CHP'nin bölgede etkinliğinin artması üzerine panikleyen güç odakları olduğunu söyleyen Bedir, "Polisimiz saldırının ardından gereken önlemleri aldı, incelemeyi yaptı. Eminiz ki saldırganlar yakalanacak ve yargıya çıkarılacaktır" ifadesini kullandı.

