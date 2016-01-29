CHP sarin gazı davasını Yargıtay'a taşıdı

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yürütülen ve kamuoyunda “Sarin Gazı Davası” olarak bilinen dava ile ilgili olarak davaya müdahil olma ve kararı temyiz dilekçesi veren CHP İstanbul Milletvekili Dr. Ali Şeker, mahkemenin red kararını temyiz etmek üzere Yargıtay’a başvurdu.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından sürdürülen 2015/29 No'lu davanın 29 Aralık 2015 tarihinde görülen duruşmasında sanıklardan Hytam Qasap 12 yıl hapis cezası almış, diğer sanıklar beraat etmişti.

Dr. Ali Şeker, avukatı Efkan Bolaç aracılığıyla verdiği temyiz dilekçesinde insanlığa karşı suç kavramını anlatıp; milletvekili olarak millet adına bu davaya müdahil olmak istediğini belirtti.

Şeker, verdiği temyiz dilekçesi hakkında şu açıklamalarda bulundu:

"Sarin gazı imal çalışması olduğu açık"

“Adana’da süren ve bizim de takip ettiğimiz son duruşmada, ortadaki tüm delillere rağmen sanıklardan birine terör örgütü üyeliğinden 12 yıl hapis cezası verildi, diğerleri beraat etti. Oysa dava dosyasına göre her şey çok açık. Sanıkların üzerlerinde, evlerinde bulunan malzemeler ve yazışmalarından anlaşılacağı üzere Sarin Gazı imal çalışması ve bunların füze ile atılmasına yönelik faaliyet içerisinde oldukları aşikar. İddianameye ve uzman raporuna göre saniyelik fitil, havan topu yapılmak üzere krom boru ve sarin gazı üretiminde kullanılan çeşitli kimyasallar ele geçirilmiş. Yine dosyaya göre sanıkların bazı kimyasalları elde etmeye dönük çalışma içinde olduğu açık.

"Davanın takipçisi olmak istiyorum"

Soruşturma ve bu kapsamda düzenlenen uzman raporu, sanıkların tarafından insanlığı karşı suç teşkil eden kimyasal silahın üretildiği veya üretilmeye çalışıldığını göstermektedir. Bu süreç sonrası maalesef bu gaz Suriye’de kullanılmıştır. Sarin gazı imali, kullanımı, satışı insanlığa karşı işlenen suç kapsamındadır. Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2015/29 sayılı dava dosyasında işlendiği iddia edilen suçların insanlığa karşı işlenmiş suçlar olması nedeniyle bir milletvekili olarak millet adına bu davanın takipçisi olmak istiyorum. Bu konuda mahkemenin verdiği red kararını temyiz ediyorum. Davaya müdahil olmayı ve temyiz gerekçelerimizin dikkate alınmasını talep ediyorum.”

Dr. Ali Şeker, 4 Ocak tarihinde verdiği dilekçe ile kararın temyizini ve davaya müdahil olmayı talep etmiş; ancak bu istek mahkeme tarafından 13 Ocak 2016 tarihinde verilen kararla reddedilmişti. ​