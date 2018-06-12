CHP sandık güvenliğinde "riskli il ve ilçeler"in haritasını çıkardı

Adana’da seçim kampanyası kapsamında katıldığı programda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “sandıkların güvenliğini sağladık, hiç endişe etmeyin” sözlerindeki ince ayrıntılar şekilleniyor. Daha önceki tarihlerde seçim güvenliği sıkıntısı yaşanan yerler için ‘Riskli Bölgeler Haritası’ hazırlayan CHP, belirlediği il ve ilçelere 24 Haziran günü milletvekili takviyesi yapacak. Telefona indirilecek ‘Adil Seçim Mobil Uygulaması’ ile seçim sonuçları şeffaf bir şekilde tüm Türkiye ile paylaşılabilecek.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, T24’e sandık güvenliği çalışmalarını ana hatlarını açıkladı.

Manipülasyonların yıldırmasına izin verilmemesi gerektiğini ifade eden Adıgüzel, vatandaşlara “24 Haziran’da büyük bir rahatlıkla gidin oyunuzu kullanın, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ve demokrasiye inanmış diğer siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, sendikalar vatandaşın oyuna sahip çıkmak için büyük bir seferberlik içinde” diye konuştu.

Onursal Adıgüzel’in sandık güvenliğine verdiği bilgiler şöyle.

“Adil seçim seferberliği”

24 Haziran seçimleri ülkemiz için tarihi bir önem taşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, seçim kararının alındığı ilk günden bu yana büyük bir titizlikle vatandaşın tek bir oyunun dahi çalınmaması için çalışma yürütüyoruz. Ve büyük bir özgüvenle iddia ediyoruz ki tek bir oyun dahi çalınmasına müsaade etmeyeceğiz. O yüzden vatandaşlarımıza diyoruz ki manipülasyonların sizi yıldırmasına izin vermeyin ve 24 Haziran’da büyük bir rahatlıkla gidin oyunuzu kullanın, çünkü Cumhuriyet Halk Partisi ve demokrasiye inanmış diğer siyasi partiler, sivil toplum örgütleri, sendikalar vatandaşın oyuna sahip çıkmak için büyük bir seferberlik içinde.

Biliyorsunuz, CHP, HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi, DİSK, KESK, Birleşik Haziran Hareketi, Memleket Biziz, Sensiz Olmaz ve Sandık Gücü gibi platform ve STK'lar sandık güvenliği için bir seferberlik ilan etti, ‘Adil Seçim Platformu’nu oluşturdu. Seçim günü her sandık başında bu platformdan en az 2 kişi olacak.

Bu kapsamda, seçim günü görev alacak görevlilerin, müşahitlerin ya da hiçbir platforma ya da partiye üye olmayan ama o gün vatandaşlık görevi gereği sandığa sahip çıkmak isteyen bütün vatandaşlarımızın kullanıma açık bir uygulama geliştirdik. “Adil Seçim Seferberliği” adını verdiğimiz uygulamayı CHP olarak biz hazırladık, ama bu uygulama herkesin kullanımına açık.

24 Haziran’ın bir kahramanı da siz olun

Vatandaşlarımıza da zaten şöyle bir çağrıda bulunduk ve dedik ki “24 Haziran’ın kahramanı olmak için Adil Seçim Mobil Uygulamasını telefonuna indir ve seçim sonuçlarını şeffaf bir şekilde tüm Türkiye ile paylaş.”

Uygulamanın detaylarına gelince,

* Öncelikle bu uygulamada, sandık başında olacak seçmenler görev almak istediklerini bölgeyi ve iletişim bilgilerini giriş yaparak sisteme kayıt oluyorlar.

* Uygulamayla, seçim günü sandık görevlilerinin sandık başında olup olmadığı kontrol edilecek. Sabahtan itibaren oy pusulaları teslim edilene kadar bizim bütün sandık görevlilerimiz takip edilecek ve herhangi bir durumda bir görevli ya da müşahit sandığa gidemediği ya da gün içinde yaşanan herhangi bir aksilikte merkeze bir uyarı gelecek ve o kişinin yerine hemen bir başkası yönlendirilecek.

* Sandık başındaki görevliler, herhangi bir sorunla karşılaştıkları noktada uygulama aracılığıyla Çağrı merkezine ulaşılabilecek, Canlı Destek aracılığıyla merkezle iletişime geçebilecek.

* Görevliler, oy sayımı yapıldıktan sonra 'Cumhurbaşkanı Seçimi' ve 'Milletvekili Genel Seçimi' butonlarını seçerek iki oylamanın tutanak fotoğraflarını tarayıcı kalitesinde çekip ayrı ayrı sisteme gönderecek.

* Adil Seçim Uygulamasıyla ıslak imzalı sandık seçim tutanağı fotoğraflanarak anında bilgisayarlar tarafından okunacak bir sisteme aktarılacak. YSK’nın erişime açtığı sonuçlarla, sisteme girilen sonuçlar karşılaştırılacak. Sonuçlar arasında uyumsuzluk olursa, sistem uyarı verecek.

“Riskli bölgelerde milletvekilleri görevlendirilecek”

Tabi çalışmalarımız bununla da sınırlı değil. Biz CHP olarak ilk günden bu yana geçmiş seçimleri ve geçmişte yaşanan aksaklıkları yakından inceliyoruz. Bu kapsamda, örneğin bir “Riskli Bölgeler Haritası” hazırladık. Buna göre geçmiş dönemde seçim güvenliğine yönelik sıkıntı yaşanmış il/ilçeleri kıskacımıza aldık. Bu yerlerde mevcut milletvekillerimizin görevlendirilmesine yönelik bir çalışma yürütüyoruz.