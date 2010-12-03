CHP sanal alemde de iddialı

T24 - Seçime iddialı hazırlanan CHP, internet sitesini de yeniledi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, yeni sitenin haberini Twitter’dan verdi: "İnternette de hedef büyüttük."





CHP’nin son dönemde geçirdiği değişime partinin internet sayfası da eklendi. CHP, bugünden itibaren yeni internet sitesiyle halkın karşısına çıktı.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partinin yeni internet sitesini Twitter üzerinden "internette de hedef büyüttük" sözleriyle duyurdu.

CHP’nin yeni internet sitesinin sloganı "Sen de katıl" olacak. İsteyen vatandaşlar, internetten CHP gönüllüsü olabilecek. Böylece seçimlerden önce CHP'ye, 1 milyon gönüllü toplanması hedefine ulaşılması sağlanacak.

CHP, siteyi hazırlarken özellikle ABD Başkanı Barack Obama'nın internet stratejisi ve Avrupalı sosyal demokrat partilerin, internet sitelerini örnek aldı.

İlk kez sitedeki tüm duyuru ve haberler de İngilizce olarak yayımlanacak.

Vatandaşların, interaktif katılımının sağlanacağı, görüş ve önerilerini de yazabileceği sitede yayımlanan haberler, Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerinde de paylaşılabilecek.



