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Politika

CHP SAKARYA İL ÖRGÜTÜNDE TOPLU İSTİFA SAKARYA (A.A)

30 Temmuz 2011 17:56

-CHP SAKARYA İL ÖRGÜTÜNDE TOPLU İSTİFA SAKARYA (A.A) - 30.07.2011 - CHP Sakarya İl Başkanı Yaşar Erdem, 9 yönetim kurulu üyesiyle birlikte istifa ettiklerini açıkladı. Erdem, yaptığı açıklamada, dün yaptıkları yönetim kurulu toplantısında görevden istifa etme kararı aldıklarını söyledi. Yönetim kurulundaki üyelerin işleri nedeniyle çalışmalara yeterince ilgi gösterememelerinin istifaya neden olduğunu belirten Erdem, ''Yorulan arkadaşlarımız da vardı, onun için böyle bir karar aldık. Benimle birlikte yönetim kurulundan 10 kişi istifa etti, 3 kişi istifa etmedi. 2 kişi de toplantıya gelmedi. Yönetim düştü, bundan sonra Ankara'dan il başkanı atanacak ve o yönetim kurulunu belirleyecek. Kongreye kadar yeni yönetim devam edecek'' dedi.

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