CHP, Ruslar'a 'n'ber' diye seslendi

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turkrus.com'um haberine göre; Kılıçdaroğlu’nun mesajı Rusça “Privyet” (Привет) kelimesiyle başlıyor. Bu kelimeyle “Merhaba” denilmek isteniyor. Ancak Rusça’da böylesi bir hitap kelimesi, sadece “senli-benli” samimiyet durumlarında kullanılıyor ve danıştığımız Türkologlara göre Türkçe çevirisini ya biraz zorlayarak “Selam”, ya da daha net bir deyimle “Ne haber?” diye yapmak mümkün. Türkologlar şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Rusya’da bu durumlarda, saygılı bir selam ifadesi olarak ‘Zdrastvuyte’ (Здравствуйте) yani ‘merhaba’ demek gerekir. Hele böylesi bir resmi sitede ‘Privyet’ diye hitap edilmesi büyük bir yanlış ve komik olmuş. Ayrıca bu hitabın atında yer alan bir paragraflık mesaj da, Türkçe’den birebir, ‘teknik çeviri’ gibi yapılmış, cümlelerin Rusça ruhu yok. Özenli bir çeviri yapılmadığı anlaşılıyor ve bu nedenle verilmek istenen mesajın etkisi, gücü zayıflıyor.”

CHP’nin resmi internet sitesinde yapılan açıklamada, CHP’nin Rusça olarak hazırlanan internet sitesinin, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mesajı ile yayın hayatına başladı. Ancak “Privyet” (Привет) ifadesi daha sonra kaldırıldı.

Sitenin, ’www.chp.org.tr/ru’ adresinden hizmet vereceği belirtilirken açıklamada, "Yenilikler konusunda diğer siyasi parti sitelerine öncü olmaktan mutluluk duyuyoruz" ifadeleri kullandı.



KILIÇDAROĞLU’NDAN RUSÇA MESAJ



Sitede, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun mesajı da yer alıyor.

Kılıçdaroğlu, Rusça olarak yayımlanın mesajında şu ifadelere yer veriyor: "Dünyanın imparatorluklar kurmuş ve büyük devrimler gerçekleştirmiş iki büyük halkı olarak, birbirimizi anlamak ve birbirimizi daha iyi tanımak için ortak bir platformun gerektiğine inanıyoruz. Dil, toplulukların paylaşabileceği temel bir enstrümandır. İnsanların, toplumların ve halkların birbirlerinin tanımaları için dilsel diyaloğun kurulması ve bunun için kanallar açılması büyük önem taşımaktadır. İşte CHP, Asya, Avrupa ve Kafkasya bölgesinde milyonlarca insanın kullandığı bir dille hem kendi anlatmak hem de Rusça konuşan devlet ve toplulukların ülkemize ve partimize ilişkin değerlendirmelerini almak için internet sitemizde Rusça yayına başladık. Devletlerimizin ve toplumlarımızın birbirlerinin daha iyi tanıyacaklarına inandığımız bu etkinlikle örnek bir çalışmaya daha imza atıyoruz. Hayırlı olsun."



