CHP rekor zamma dava açıyor

CHP, doğalgaz zammının iptali ve karar çıkıncaya kadar yürütmenin durdurulması istemiyle bugün dava açacak.



CHP Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sevigen, BOTAŞ’ın yaptığı 1 Kasım’dan geçerli konuttaki doğalgaza yüzde 22.50, sanayideki doğalgaza da yüzde 22’lik zammın iptali ve karar çıkıncaya kadar yürütmenin durdurulması istemiyle bugün Ankara İdare Mahkemesi’nde dava açacak.



AKP’li vekillere tepki



Öte yandan, Başbakan Tayyip Erdoğan başkanlığında dünkü AKP Merkez Yürütme Kurulu’nda doğalgaz zammı tartışıldı. MYK üyeleri zammın yüksek olduğunu ve kışa girerken AKP için sıkıntı yaratacağını dile getirdi. Bir çok AKP’li vekile dün tepki telefonları geldiği de öğrenildi.

