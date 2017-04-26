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BBC Türkçe

CHP referandumu AİHM'e taşıyor

Kararı kamuoyuna, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası bir açıklama yapan CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke duyurdu. Böke, "Uluslararası hukuk çerçevesinde kendi güvenliğimiz için atılması gereken her adımın atılması gerektiğini ifade ediy

26 Nisan 2017 18:36

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 16 Nisan Pazar günü yaplan ve yüzde 51,4 oyla "Evet" sonucu çıkan anayasa değişkliği referamdumunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) götürmeyi kararlaştırdı.

Kararı kamuoyuna, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası bir açıklama yapan CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke duyurdu.

Selin Sayek Böke, "Uluslararası hukuk çerçevesinde kendi güvenliğimiz için atılması gereken her adımın atılması gerektiğini ifade ediyoruz" dedi.

CHP Parti Sözcüsü Böke, AİHM'e yapılacak başvuru ile ilgili net bir tarih ise vermedi, "önümüzdeki dönemde" ifadesini kullandı.

AKPM'nin Türkiye'ye siyasi denetim kararı vermesini de değerlendiren Böke konu ile ilgili şunları söyledi:

"Kararı dün hep beraber üzüntüyle takip ettik. Bu karar ile Türkiye denetimden çıkan sonra da denetime alınan ilk Avrupa ülkesi oldu. Bunun siyasi bir karar olarak geçiştirilemeyecek olmasının altını çiziyoruz. Bu karar siyasi gerekçe ile falan değil, Türkiye'deki iktidarın başta OHAL olmak üzere somut uygulamaları nedeniyle verilmiştir. Alınan karar Türkiye'nin demokratik standartlardan uzaklaştığını bir ifadesidir"

Muhalefet partileri, referandumda bazı usulsüzlükler yapıldığını öne sürüyor.

CHP, HDP ve Vatan Partisi, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Batı'da oylama, Doğu'da ise sayım işlemi sürerken, mühürsüz oy pusulalarının geçerli kabul edilmesine ilişkin kararı nedeniyle referandumun iptal edilmesini talep etmişti. Bu talep, YSK tarafından reddedilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "YSK'nın kararı kesin, bu iş bitti" demiş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da benzer bir açıklama yapmıştı.

CHP, daha sonra YSK'nın mühürsüz oy pusulularına ilişkin kararını Danıştay'a götürmüştü. Ancak Danıştay da YSK kararını idari davaya konu olabilecek bir işlem olarak görmediği gerekçesiyle bu başvuruyu reddetmişti.

CHP daha önce ise hem iç hukuk hem de uluslararası hukuk yollarını değerlendireceğini açıklamıştı.

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