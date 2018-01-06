CHP raporundan: 21 AKP'li belediye FETÖ ilişkili 14 şirkete milyonlarca liralık ihale verdi

CHP, 'FETÖ'yle ilişkisi sebebiyle mahkeme kararıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na devredilen 14 şirketi inceleyerek AKP’li belediyelerle bu şirketler arasındaki ilişkileri araştırdı. Ortaya konulan rapora göre FETÖ ile ilişkili bu şirketler, 21 AKP’li belediyeden milyonlarca liralık ihale aldı. CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat, “FETÖ, AKP’de yeşermiş, kök salmıştır” dedi.

FETÖ ilişkisi nedeniyle Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilen şirketlerin AKP’li belediyelerle ilişkileri parmak ısırtıyor. Mahkeme kararlarıyla TMSF’nin kayyım olarak atandığı 14 şirketi inceleyen CHP “bu şirketlerin tam 21 AKP’li büyükşehir, il ve ilçe belediyesinden milyonlarca liralık onlarca ihale aldığını” belirtti.

CHP İstanbul’un hazırladığı dosyada yer alan şirketler ile AKP’li belediyelerin ihale ilişkisi resmi belgeler ışığında şöyle:

Özel Form Fizik Tedavi, Rehabilitasyon, Sağlık, Özel Eğitim Tarım Gıda İnşaat ve Turizm Hizmetleri: Samsun Büyükşehir Belediyesi 2010-2015 yılları arasında toplam 8 ihalede yaklaşık 20 milyon liralık sözleşme imzaladı. 15 Temmuz’un ardından şirketin aldığı ihaleler iptal edilirken Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı geçmiş ihalelerin de inceleneceğini açıkladı. Şirket Kastamonu Belediyesi’nden de 2015’te 90 bin liralık ihale aldı.

Kat-Kar Mühendislik: Şirket Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nden 2013 yılında 768 bin liralık, Afyonkarahisar Belediyesi’nden 2014 yılında 1 milyon 100 bin liralık ihale aldı.

Öz Çelikkaya İnşaat Nakliyat Sanayi: 2014 yılında Gümüşhane Belediyesi’nden 151 bin lira, ilçe belediyesi Kozcağız’dan 2013-2015 yıllarında 3 ihalede toplam 3 milyon 150 bin lira, Yortan Belediyesi’nden 2014 yılında iki ihalede 102 bin lira kazandı.

Fevzioğlu Petrol Un Gıda Nakliyat Ticaret ve Sanayii: Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi BESAŞ (Bursa Ekmek ve Besin Sanayi ve Ticaret A.Ş.) 2012- 2016 yılları arasında şirkete toplam 11 ihalede 17.5 milyon lira aktardı.

Aynes Gıda Sanayi ve Ticaret: 2014’te Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’yla tek ihalede 42 milyon 438 bin 886 liralık sözleşme yaptı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) şirketi Beltur’dan 2015’te 226 bin 820 liralık ihale kazandı.

Garnet Tıbbi ve Teknolojik Sistemler: İBB Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü’nün 2015’teki ihalesini 490 bin lira ile kazandı.

Pado Dondurma Unlu Mamülleri Yemek Üretimi: 2014’te İBB 750 bin liralık alım yaptı.

Sürat Bilişim Teknolojileri: 2013’te İGDAŞ ve Belbim’den yaklaşık 150 bin liralık 3 ihale aldı.

Sürat Kargo: İEET’den yine 2013 yılında 200 bin liralık iş aldı.

Vera Sağlık: Karadeniz Ereğli Belediyesi’yle 2014-2016 yılları arasında 7 ihalede toplam 200 bin liralık sözleşme imzaladı.

ANSA Otomasyon: Gaziantep’teki Şahinbey Belediyesi’yle 2013-2016 yılları arasında 7 ihalede yaklaşık 1 milyon liralık sözleşme imzaladı. Aynı kentin Şehitkâmil Belediyesi’nden de 2013 yılında 92 bin liralık ihale aldı.

Çavdır Mobilya: 2015’te Seydikemer Belediyesi’nden 1 milyon 600 bin liralık ihale aldı.

Sarılar İnşaat: Antalya Büyükşehir Belediyesi’nden 2014 yılında 175 bin TL’lik iş aldı. Meram Belediyesi 2015’te 2 milyonluk ihaleyi verdi. Keçiborlu Belediyesi’nden 1 milyon 340 bin liralık ihaleyi yine 2015’te aldı. Göynük Belediyesi de 2014’te 2 milyon 590 bin liralık sözleşme imzaladı.

Gü-pa İnşaat: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketi Rize’nin ilçe belediyeleri Pazar, Hemşin, Fındıklı, Çamlıhemşin’den 2010- 2015 yılları arasında 18 ihalede yaklaşık 3.5 milyon liralık iş aldı.

FETÖ arayanlar Rize’nin ilçelerine baksınlar

CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ortaya çıkan tabloyu gazetemize şöyle değerlendirdi:

“Bizler yıllardır FETÖ’den hesap sorarken hepsi bir ağızdan FETÖ’ye kalkan oldular. FETÖ, bu topraklarda yeşerebileceği en iyi yerde, AKP’de yeşermiş, kök salmıştır. Buna rağmen kamu kuruluşlarının ve özellikle AKP’li belediyelerin FETÖ ilişkileri hasıraltı ediliyor. İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir ve Düzce Belediye başkanları istifa ettirilerek işledikleri kent suçları, yedikleri kul hakları unutturulmak isteniyor. İstifa ederek kurtulduklarını sanmasınlar, hepsinin hesabı sorulacak. TMSF’nin kayyım olarak atandığı şirketlerde yaptığımız çalışmada son dört yılda onlarca AKP’li belediyenin 15 Temmuz’a kadar yüzlerce kamu ihalesini aldığını gördük. Bu yapıları görmek isteyenler; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne baksınlar, şirketlerine ilçelerine baksınlar, Samsun’a, Antalya’ya, Bolu’ya, Kastamonu’ya, Düzce’ye Balıkesir’e Kahramanmaraş’a, Bursa’ya, Afyonkarahisar’a, Rize’nin ilçelerine baksınlar. Ne yaparsanız yapın bizi sindiremeyeceksiniz. İstanbul’da kaybetmenin telaşını yaşıyorsunuz. Daha önce Ataşehir Belediyemize bugün Beşiktaş Belediyemize yaptıklarınız bir telaşın göstergesidir. İddia ediyorum bugün İstanbul’da seçim olsa kaybedeceksiniz. Hodri meydan sizi seçime davet ediyoruz. Varsa yüreğiniz işte sandık!”