CHP polisin çalışma koşulları ve sorunları için araştırma önergesi verdi

Hülya Karbağlı / Ankara

CHP İstanbul Milletvekili Melda Onur, kayıtlara göre, son bir yılda 35, son 6 ayda 16 polisin intihar ettiğini söyledi. Onur, aşırı güç kullanımıyla gündeme gelen polisin çalışma koşullarının ve sorunları için Meclis araştırması istedi. TBMM Başkanlığı’na verilen araştırma önergesinde, Emniyet-Sen’in, polisin psikolojik problemlerine ve mobbing uygulamalarına maruz kalmasına da dikkat çekildi.

Önerge şöyle:

“Gezi parkı protestolarında gündeme yeniden gelen ve aşırı güç kullanımıyla eleştirilen polis teşkilatının, vatandaşlara karşı sert tavrının, polisin çalışma koşulları ve yaşadıkları sorunlardan kaynaklandığı tartışılmaktadır. Polisin stres ve şiddet altında olduğu, polislerle yapılan görüşmelerde kendi ağızlarından da ifade edilmektedir. Uzun saatler boyunca çalıştırılarak fiziki olarak zorlanan, haklarını alamayan polisin psikolojik problemler yaşadığı sıkça dile getirilmektedir.

Emniyet-Sen Genel Başkanı Faruk Sezer’in açıklamasına göre, protestolar boyunca 7 günde 6 polis intihar etmiştir. İntihar edenlerden ikisinin Bursa’da Gezi Parkı eylemleri nedeniyle ek görevlendirme verilen polisler olması dikkat çekmiştir. Kayıtlara göre emniyet teşkilatında son bir yılda 35, son 6 ayda ise 16 polis intihar etmiştir.

Emniyet-Sen’in dikkat çektiği diğer hususlar arasında; polislerin parklarda veya kaldırımlarda uyumaya zorlanması, verilen yemeklerin bayat olması, sürekli yaşadıkları stres ve yorgunluk göze çarpmaktadır. Bunun yanı sıra mobbing uygulamaları da söz konusudur ve polisin psikolojik problemlerinde önemli rolü vardır.

Emniyet Amirlerinin ve bağlı oldukları idari mercilerin genel tutumlarının ise polisle vatandaşı karşı karşıya getirmeye yönelik olduğu gözlemlenmiştir. Vatandaşa karşı güç kullanmak durumunda bırakılan polis, toplum tarafından dışlandığında insani olarak yıpranmakta, şiddet kendi içinde yeniden yaratan döngünün bir unsuru olmaktadır.