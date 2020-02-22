CHP PM üyesi Pınar Uzun'a Süleyman Soylu'ya hakaret soruşturması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM) üyesi Pınar Uzun hakkında, attığı bir tweet dolayısıyla "Kamu görevlisine (Süleyman Soylu) görevinden dolayı hakaret etme" suçundan soruşturma başlatıldı. Tweet'in Ankara'daki bir şehit cenazesinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı ile ilgili olduğunu aktaran Uzun, "Bu soruşturma genel başkanımızın bulunduğu ev için 'Yakın!' diyenleri kollamaktadır" dedi.

Cumhuriyet'ten Eren Can Keman'ın haberine göre, 21 Nisan 2019'da Çubuk'taki bir şehit cenazesinde gerçekleşen CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırının planlı ve organize halde gerçekleştirildiğini söyledi. Saldırganların videolarda açıkça seçilmesine rağmen, olayla ilgili derinlikli bir araştırma yapılmadığını ve suçluların ceza almadığını ifade eden ve bununla ilgili bir eleştiri tweet'i paylaştığını belirten Uzun, "'Kamu görevlisine (Süleyman Soylu) görevinden dolayı hakaret etme" şüphesiyle başlatılan soruşturma kapsamında Vatan Emniyet İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne ifadeye çağrıldığımı öğrendim. Mağdur sıfatıyla yer alan ismin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu olmasına gülerken, soruşturma dosyasına konu olan beyanımın alçak linç girişimiyle ilgili olmasına hayret ediyorum. Bu soruşturma, Genel Başkanımızın bulunduğu ev için 'Yakın!' diyenleri, yerel seçim süreci boyunca Cumhuriyet Halk Partisi'ni terörle ilişkilendirenleri, partimizin il başkanlarının şehit cenazelerinde protokole alınmaması emrini verenleri, şehit cenazesinde partimizin çelengini devirerek halka nefret aşılayanları kollamaktadır" diye konuştu.