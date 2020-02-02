CHP PM üyesi Pekşen: Bir Kızılay üyesinin İçişleri Bakanlığı’na başvurması durumunda Kızılay’a kayyım atanabilir

CHP Parti Meclisi üyesi Haluk Pekşen, Elazığ depreminin ardından para yardımı çağrısıyla tepki çeken, Kızılay üzerinden Ensar Vakfı'na yapılan 7 milyon 925 bin dolarlık bağışa ilişkin açıklamalarla gündem olan Kızılay Başkanı Kerem Kınık hakkında bir Kızılay üyesinin İçişleri Bakanlığı'na başvurmasına durumunda Kızılay' kayyım atanabileceğini dile getirdi.

Pekşen, Cumhuriyet’ten Hüseyin Hayatsever’in haberine göre, Pekşen, Başkentgaz’ın Kızılay üzerinden Ensar Vakfı’na yaptığı bağışın Vergi Usul Yasası’na ayrı bir işlem olduğunu ve görev suçu da barındırdığını belirtti.

Pekşen, “Vergiden kaçınma gibi bir tanımın içine sürüklenen birinin bırakın Kızılay’da yönetici olmayı, Kızılay’ın önünden geçmesine bile izin verilemez. Bu şahıs, Dünya Kızılay ve Kızılhaç Örgütleri nezdinde saygınlığını sıfırlamıştır” diyen Peşken, Kızılay aracılığıyla başka bir kuruluşa yardım yapılarak vergi kazancı elde edilmesinin “kanuna karşı hile” olduğunu belirtti. Pekşen, “Yapılan işlem Vergi Usul Kanunu’na aykırı bir işlemdir. Bir tarafta Vergi Kanunu’na aykırı işlem suçu vardır, diğer tarafta da görev suçu vardır” dedi.

Kızılay Başkanı Kınık’ın görevine devam etmesinin yasal olarak mümkün olmadığını belirten Pekşen, “Kızılay üyesi herhangi bir şahsın İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Dairesi’ne başvurması halinde Kızılay’a derhal kayyım heyeti atanıp Kızılay’ın olağanüstü genel kurula gitmesi gerekir. Şu anda Türk Hava Kurumu aynı durumdadır. İçişleri Bakanı derhal bu şahıs hakkında soruşturma açmaya mecburdur. Kızılay genel kurul delegesi olan üç kişi Ankara’daki bir sulh hukuk mahkemesine başvurarak Kızılay’ı olağanüstü genel kurula taşıyabilir. Bu şahsın aynı zamanda mutlaka tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilmesi gerekir” diye konuştu.