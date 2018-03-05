T24 LogoT24 Logo
Politika

CHP PM üyesi Karan, kalp krizinden öldü

TRABZON, (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi üyesi ve CHP Trabzon eski il başkanı Yavuz Karan (51), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

05 Mart 2018 21:19

TRABZON, (DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi üyesi ve CHP Trabzon eski il başkanı Yavuz Karan (51), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Trabzon\'un Ortahisar ilçesi Kemerkaya Mahallesi\'ndeki ofisinde öğle saatlerinde kalp krizi geçiren ve çalışanları tarafından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi\'ne kaldırılan CHP Parti Meclis üyesi Yavuz Karan, Kardiyoloji Acil Yoğun Bakım Ünitesi\'nde tedavi altına alındı. 2 kez kalbi duran Karan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Evli ve 2 çocuk babası olan Karan\'ın geçtiğimiz hafta da kalp krizi geçirerek tedavi olduğu öğrenildi.
Karan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun da katılacağı cenaze töreni sonrası yarın Akçaabat ilçesinde toprağa verilecek.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TRABZON DHACUMHURİYET Halk Partisi CHP Parti MeclisiCHP TrabzonYavuz KaranTrabzon OrtahisarKemerkaya MahallesiKaradeniz TeknikKTÜ Farabi HastanesiCHP Parti MeclisKaran Kardiyoloji Acil Yoğun BakımKaranEvliKaran CHP Genel

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24