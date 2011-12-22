-CHP PM Fransa Ulusal Meclisi'nde alınan kararı kınadı ANKARA (A.A) - 22.12.2011 - CHP Parti Meclisi (PM) Fransa Ulusal Meclisi'nde 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddini suç sayan yasa teklifi kabul etmesini kınadı. CHP Basın Biriminden yapılan yazılı açıklamaya göre, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplantısını sürdüren PM, Fransa Ulusal Meclisi'nin kararını değerlendirdi. Açıklamada, ''Genel Başkan Kılıçdaroğlu, CHP PM'de yapılan değerlendirmeler sonunda, Fransız Ulusal Meclisi'nin aldığı bu kararla, kendi tarihine ihanet ettiğini belirtilerek, tasarının kabul edilmesi kararının kınandığını açıkladı. Çalışmalarına devam eden CHP PM, bu konuyla ilgili gelişmelerin büyük bir dikkat ve sorumluluk duygusuyla takip edilmesini de kararlaştırdı'' denildi.