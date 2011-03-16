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Politika

CHP PM, 18 MART CUMA GÜNÜ TOPLANACAK ANKARA (A.A)

16 Mart 2011 21:52

-CHP PM, 18 MART CUMA GÜNÜ TOPLANACAK ANKARA (A.A) - 16.03.2011 - CHP Parti Meclisi (PM) 18 Mart Cuma günü toplanacak. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde yapılacak toplantıda, 12 Haziranda gerçekleştirilecek milletvekili genel seçimine yönelik çalışmalar değerlendirilecek. Toplantıda, aday adaylığı başvuru süreci ve koşulları, partinin aday belirleme yöntemi ile çeşitli nedenlerle daha önce partiden ihraç edilenlerin affının da görüşülerek karara bağlanması bekleniyor. 

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