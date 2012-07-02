CHP Parti Meclisi'ne Can Dündar, Uğur Dündar da mı girecek?

CHP’nin 17-18 Temmuz’da yapacağı kurultay öncesi parti kulisleri hareketlendi. 80 kişilik PM’nin 60’a ineceği kurultay sürecinde, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nu zor kararlar bekliyor. PM için Sami Selçuk, Can Dündar, Uğur Dündar gibi isimler kulislerde dolaşıyor.



Kıvanç El'in Vatan gazetesindeki haberine göre; CHP’de kurultay heyecanı başladı. Parti kulisleri yeni PM ve MYK listeleri hazırlanmadan önce oldukça hareketli. 80 kişilik PM’nin 60’a inecek olmasından dolayı 20 kişinin liste dışında kalacağı kesin. Mevcut PM’deki 80 kişiden en fazla 30’unun yeni PM’de yer alacağı, kulislerde ifade ediliyor. 60 kişilik PM’de “20 kadın, 6 genç” olması şartı bulunuyor.



CHP’de herkesin merakla beklediği bir diğer konu, “Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı”, yani “CHP’nin 2. Adamı”nın kim olacağı. Kılıçdaroğlu’nun, Nihat Matkap’la devam edebileceği, ancak bu olmazsa ve “ikna edebilirse”, Denizli Milletvekili ve partide “abi” olarak bilinen Adnan Keskin’in olmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Tekin, parti sözcüsü olabilir



Genel Başkan olduktan MYK’yı 4 kez değiştiren CHP lideri, Kurultayın ardından yeni MYK’sını 5. kez kuracak. 17 kişinin yer aldığı MYK’da Faruk Loğoğlu, Sencer Ayata, Sezgin Tanrıkulu, Faik Öztrak, Erdoğan Toprak, Perihan Sarı, Emrehan Halıcı ve Nihat Matkap’ın kalmasına kesin gözüyle bakılıyor. Matkap’ın yine örgütlerden sorumlu veya genel sekreter olabileceği de ifade ediliyor. Parti politikalarının belirlenmesinde önemli isimlerden birisi olan Sencer Ayata’nın da koltuğunu koruyacağı belirtiliyor. Kılıçdaroğlu’nun MYK’da olmasını istediği Gürsel Tekin’e “parti sözcülüğü” görevini vermek istediği de ifade ediliyor. İstanbul Milletvekili Aydın Ayaydın’ın da “basından sorumlu genel başkan yardımcısı” için adı geçiyor.

CHP’nin etkin isimlerinden ve Kılıçdaroğlu’nun “yol arkadaşı” olan Gürsel Tekin, MYK’dan istifa etmesinin ardından 30’a yakın ili gezdi. Tekin bu süreçte Vatan gazetesine yaptığı açıklamada, “Genel Başkan ile PM için konuşacağım. Eğer mevcut yapı korunacaksa ben yokum” dedi. PM’de Alaattin Yüksel, Faik Tunay, Ercan Karakaş, Seyhan Erdoğdu, Doğa Çiğdemoğlu, Muhammed Çakmak gibi isimlerin yerini koruması beklenirken, Sami Selçuk, Can Dündar, Uğur Dündar gibi isimlere PM üyeliği teklifi gideceği öne sürülüyor.

Dündar: Bana resmen iletilmiş bir davet yok

Can Dündar, "Ben de bu bilgiyi gazetede okudum. Bana resmen iletilmiş bir davet yok. Olmayan bir şey üzerine spekülasyon yapmayı da doğru bulmuyorum. Ben şu anda kendi mesleğimi yapmaya ve mesleğimi savunmaya gayret ediyorum" dedi.

Dündar: Siyaset yapmayı düşünmüyorum

Uğur Dündar, "Siyaset yapmak aklımın ucundan dahi geçmiyor. Ben gazeteciyim, siyaset yapmayı hiç düşünmedim. Bundan sonra da düşünmüyorum" diye konuştu.