CHP Parti Meclisi olağanüstü toplanıyor

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi’ni olağanüstü toplantıya çağırdı. 28 Haziran’da toplanacak olan Parti Meclisi’nde 41 yıl sonra Elazığ'dan seçilen ilk CHP'li milletvekili olan ve seçilir seçilmez istifa çağrısı yapan Gürsel Erol’un durumunun da ele alınması bekleniyor.

Kulislerde disiplinle ilgili konunun sadece Gürsel Erol'la sınırlı kalmayabileceği istifa çağrısı yapan eski vekilleri de kapsadığı ifade ediliyor. Bu kapsamda aynı zaman da PM üyesi olan Eren Erdem ile eski vekiller Erdal Aksungur, Necati Yılmaz ve birçok ismin de topun ağzında olduğu iddia ediliyor

Kılıçdaroğlu’nun imzasıyla CHP PM üyelerine gönderilen mektupta şu ifadeler yer aldı:

Parti Meclisimiz 28 Haziran 2018 Perşembe günü saat 14:00’te Ankara’da Parti Genel Merkezi’nde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere CHP Tüzüğü’nün 20. Maddesine göre olağanüstü toplanacaktır.

1- Genel Başkan’ın sunuşu

2- Disipline sevk işlemlerinin görüşülmesi