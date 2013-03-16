CHP Parti Meclisi bugün toplanıyor, gündemde 'ulusalcı' söylemler var

CHP Parti Meclisi'nin bugün yapacağı toplantıda ''sol'' ve ''yenilikçi'' olarak bilinen kanat, son dönemdeki ulusalcı söylemden rahatsızlığını dile getirecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise herkese, "Kimse kimseye karşı bir açıklama yapmayacak. Parti görüşünü MYK belirler kimsenin buradan görüş çıkmadan açıklama yapmasını istemiyorum" uyarısı yapması bekleniyor. Toplantıda Ercan Karakaş'ın hazırladığı Kürt Raporu da ele alınacak.



Kıvanç El’in Vatan’daki haberine göre, CHP, PM'de bugün Kürt sorunu, İmralı süreci ve anayasa süreci değerlendirilecek. 4 Mart'ta toplanan, ancak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Müslüm Gürses'in cenazesine gittiği için katılamadığı PM toplantısında, sol kanattan 30 üyenin imzasıyla olağünüstü PM toplantısı kararı alınmıştı. Bugünkü toplantıda partideki "sol yenilikçi" olarak ifade edilen kanat, son dönemde "artan ulusalcı" söylemden rahatsızlığını aktaracak. Kritik bir süreçten geçildiğini ve CHP'nin İmralı süreci ve Kürt sorunu konusunda net tavrını ortaya koymasını isteyecek.

Kılıçdaroğlu’ndan uyarı

CHP liderinin de toplantıda CHP'deki farklı kanatları birbirileri ile basın önünde polemiğe girmeme konusunda uyaracak. Kılıçdaroğlu'nun ayrıca, "Kimse kimseye karşı bir açıklama yapmayacak. Parti görüşünü MYK belirler kimsenin buradan görüş çıkmadan açıklama yapmasını istemiyorum. Son dönemde CHP'nin oyu yükselişte iyi bir ivme kazandık. Parti içi tartışmalarla bu ivmenin zarar görmesini istemiyorum" uyarısı yapacağı da kulislerde konuşuluyor.

Toplantıda Anayasa uzlaşma komisyonunda görev yapan 3 CHP'li arasında görüş ayrılıklarının da ele alınması bekleniyor. Atilla Kart'ın dün yaptığı "eşit yurttaşlık" çıkışının da toplantıda ele alınması bekleniyor. CHP'de Anayasa'da "Türk vatandaşlığı" ve "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı" konusunda iki ayrı görüş bulunuyor. Bu konuda "ulusalcı" kanat "Türk vatandaşlığı" konusunda ısrarcı olurken CHP'nin seçim bildirgesinde "Anayasal vatandaşlık" tanımı yapılıyor.

Televizyon yasağı

Öte yandan CHP yönetimi milletvekillerine İmralı süreci ve Kürt sorunu konusunda televizyon yasağı koydu. CHP'li vekiller Tanju Özcan ve Birgül Ayman Güler'in önceki gün çıkacakları TV programları iptal edildi. Partide MYK üyeleri Adnan Keskin, Gürsel Tekin ve Parti Sözcüsü Haluk Koç gibi isimlerin TV'ye çıkmalarına onay verildi. Vekillere, "TV'ler karşınıza 3-4 akademisyen oturtuyor. AKP'liler olmuyor, konu CHP oluyor. Partiyi tartıştırmayın" uyarısı yapıldığı bildirildi.

Karakaş’tan ‘Kürt’ raporu

CHP PM üyesi Ercan Karakaş, PM toplantısında "SHP/CHP Belgelerinde Kürt Sorununa Bakış" başlıklı rapor sunacak. PM üyelerine gönderilen raporda Karakaş, 1989 SHP raporundan bu yana partinin Kürt sorununa bakış açısını ve çözüm önerilerini bir araya getirdi.

Raporda, özetle şu tespitler yer alıyor:



SORUN HALA ÇÖZÜM BEKLİYOR: SHP ve CHP’de 1989 yılından başlayarak, ülkemizin önemli sorunlarının başında gelen Kürt meselesinin demokratik ve barışçıl çözümüne yönelik olarak çok sayıda çalışma yapılmıştır. İlk çalışma "1989 Raporu" diye anılan ve kamuoyu ile Temmuz 1990’da paylaşılan 'SHP'nin Doğu ve Güneydoğu Sorununa Bakış ve Çözüm Önerileri Raporu' adlı çalışmadır. Konuyu tüm boyutları ile analiz eden ve çözüm önerileri getiren, Parti Meclisi onaylı bu rapordan sonra da, Kürt meselesi SHP / CHP programlarında, Kurultay ve seçim bildirilerinde de ele alınmış, demokratik ve barışçı çözüm yolunda çeşitli öneriler geliştirilmiştir. Ayrıca bölgenin çeşitli illerinde yapılan incelemelerden sonra, parti yöneticileri ve milletvekilleri tarafından raporlar hazırlanmış ve bu raporlarda da somut çözüm önerilerine yer verilmiştir. Sorun hala çözüm bekliyor.



GÜNCELLENMELİ: CHP çözüm yolunda saydamlık içerisinde atılacak samimi adımlara olumlu bakacağını açıklamıştı. Bu, elbette doğru bir tutumdur. Kanımca bu süreçte CHP’nin yapması gereken diğer bir çalışma da, bugüne kadar hazırlanan raporların gözden geçirilmesi ve güncellenmesi olmalıdır. Günün koşullarını ve tartışmalarını dikkate alan böylesi bir çalışma CHP’ye güç katmanın yanı sıra dil ve söylem birliğinin oluşmasına da katkı sağlayacaktır. Söylem birliğinin sağlanabilmesi ve CHP’nin bakış açısının partililerce iyi anlaşılması için ayrıca Kürt Sorunu'nun güncellenmiş rapor çerçevesinde parti içi eğitime dahil edilmesi de yararlı olacaktır.



GENEL İLKELERİMİZ: Özgürlükçü, katılımcı ve çoğulcu demokrasi, sosyal hukuk devleti, ifade ve örgütlenme özgürlüğü, yargı bağımsızlığı ve yargıç güvencesi, her türlü siyasi görüşe örgütlenme hakkı, yaşam hakkı güvencesi, iç barışı sağlamak.



NE ÖNERİYORUZ?: Terör ve şiddete karşı çıkılmalı, ülke bütünlüğü içinde etnik duyarlılıklara demokratik çözüm sağlanmalıdır. Kürt kimliği tanınmalıdır. Herkes kendi anadil ve kültürünü özgürce yaşayabilmeli ve geliştirebilmelidir. Üniversitelerde Kürdoloji Enstitüleri kurulabilmelidir. Özel Kürtçe eğitim yapılabilmelidir. Kürtçe TV ve radyo yayını yapılabilmelidir. Bölgede hukuk dışı uygulamalara son verilmelidir. Adları değiştirilen yerleşim yerlerine eski isimleri verilmelidir. Çocuklara isim verme özgürlüğü olmalıdır. Köy koruculuğu tasfiye edilmeli. Köye dönüşün önündeki engeller kaldırılmalıdır. Dönmek isteyenlere maddi yardım yapılmalıdır. Özel Tim yerine yeni bir güvenlik gücü oluşturulmalıdır. Köy koruculuğu tasfiye edilmelidir. Hukuka saygılı özel güç oluşturulmalıdır. Ölüm cezası kaldırılmalıdır. Faili meçhul cinayetler aydınlığa kavuşturulmalıdır. Devletin istihbarat örgütü sivilleştirilmelidir. Keyfi gözaltılar durmalı, gözaltı süresi kısaltılmalıdır. Düşünce ve 12 Eylül suçlarına af çıkarılmalıdır. Faili meçhul cinayetler aydınlatılması için TBMM’ce Araştırma Komisyonu kurulmalıdır. Kürt Sorunu’nun çözümü için Akil Adamlar Heyeti oluşturulmalıdır. Avrupa Yerel Yönetim Özerklik Şartı’na konulan çekinceler kaldırılmalıdır.