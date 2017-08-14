CHP: ÖSYM'de ihlal yapanlar görevden alınacak mı?

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, tercihlerde hesaplama hatası yapan ÖSYM'yi Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, "İlgililer hakkında soruşturma açılacak mıdır? Hak ihlalleri yapanlar görevden alınacak mıdır?" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, ÖSYM’nin yerleştirme sonuçlarında yaptığı hatalı hesaplamayı Başbakan Binali Yıldırım’a sordu. ÖSYM’yi Meclis gündemine taşıyan Tanrıkulu, soru önergesinde “Hak ihlalleri yapanlar görevden alınacak mı?” diye sordu.

Geçen ay yerleştirme sonuçlarında hata yaparak 2 milyon adayın başarı sırasının değişmesine neden olan ÖSYM, bu kez de yerleştirme hatası yaparak, 4 bin 237 adayın bu hatadan etkilenmesine yol açtı. Hatalı yerleştirme yapılan programların yüzde 99’unun ise ilahiyat programları olduğu iddia edildi.

Önergede ‘hatalı yerleştirmenin ağırlıklı olarak imam hatip ile öğretmen liselerinin de yer aldığı mesleki ve teknik lise mezunlarında yapıldığı belirten’ Tanrıkulu “Hatalı yerleştirmenin ağırlıklı olarak imam hatip ile öğretmen liselerinin de yer aldığı mesleki ve teknik lise mezunlarında yapılmasının gerekçeleri nedir?” diye sordu.

ÖSYM’nin “Bu durumdan etkilenen adaylardan özür diler, bilgilerine saygıyla sunarız” ifadesinin skandal olarak nitelendirildiği önergede “Milli Eğitim Bakanı kamuoyuna açıklama yapacak mıdır ve yapılan hak ihlalleri giderilecek midir?” sorusu yer aldı.